கம்பீரமான தோற்றத்தில் விக்கி கௌஷல்: சஞ்சய் லீலா பன்சாலியின் ‘Love & War’ படத்தின் புதிய போஸ்டர்கள் வெளியீடு!

சஞ்சய் லீலா பன்சாலியின் ‘Love & War’ படத்திற்கான விக்கி கௌஷலின் புதிய ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்கள் வெளியீடு ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை மேலும் உயர்த்தியுள்ளது. ரன்பீர் கபூர், ஆலியா பட், விக்கி கௌஷல் இணையும் இந்த பிரம்மாண்ட படத்தில், சிகரெட், லைட்டருடன் தீவிர பார்வையிலும், நீச்சல் குளத்தில் மலர்க்கொத்துடன் மென்மையான தோற்றத்திலும் விக்கி கௌஷல் இரு மாறுபட்ட பரிமாணங்களில் காட்சியளிக்கிறார்.
சஞ்சய் லீலா பன்சாலியின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் ‘Love & War’ திரைப்படம், இந்த ஆண்டின் மிகப் பிரம்மாண்டமான படங்களில் ஒன்றாக உருவாகி வருகிறது. இந்திய சினிமாவில் புதியதொரு மைல்கல்லை உருவாக்கும் வகையில் இப்படம் உருவாகி வருகிறது. திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரங்களான ரன்பீர் கபூர், ஆலியா பட் மற்றும் விக்கி கௌஷல் ஆகிய மூவரும் முதன்முறையாக இணைந்து நடிக்கும் இந்த பிரம்மாண்டமான சஞ்சய் லீலா பன்சாலி படைப்பு, ரசிகர்களுக்கு இதுவரை காணாத ஒரு சினிமா அனுபவத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ஏற்கனவே உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில், ரன்பீர் கபூர் மற்றும் ஆலியா பட்டின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்களை வெளியிட்டு படக்குழு ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை மேலும் அதிகரித்தது. இரு போஸ்டர்களும் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், தற்போது விக்கி கௌஷலின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த போஸ்டர்கள் அவரது கதாபாத்திரத்தின் முற்றிலும் மாறுபட்ட பரிமாணத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன.
ஒரு போஸ்டரில் சிகரெட் மற்றும் லைட்டருடன், தீவிரமான பார்வையுடன் தோன்றும் விக்கி கௌஷல், மிகவும் கம்பீரமாகவும் வித்தியாசமாகவும் காட்சியளிக்கிறார். மற்றொரு போஸ்டரில், நீச்சல் குளத்தில் மலர்க்கொத்துடன் இருக்கும் அவர், முதல் போஸ்டரில் பார்த்த தோற்றத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டவராக காட்சியளிக்கிறார்.
இந்த போஸ்டர்கள் ரசிகர்களிடையே ஆர்வத்தையும் எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளன. விக்கி கௌஷல் ஏற்று நடிக்கவிருக்கும் கதாபாத்திரம் குறித்த பல கேள்விகளையும் இந்த போஸ்டர்கள் எழுப்புகின்றன. எதிர்பாராத திருப்பங்களுடன் ரசிகர்களை தொடர்ந்து தன் கதைக்குள் ஈர்க்கும் சஞ்சய் லீலா பன்சாலியின் தனித்துவமான கதை சொல்லும் திறனுக்கு இது ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக அமைந்துள்ளது.
விக்கி கௌஷலின் இதுவரை பார்த்திராத ஒரு புதிய பரிமாணத்தை இந்த போஸ்டர்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன. முதன்முறையாக சஞ்சய் லீலா பன்சாலியின் உலகில் ஒரு கதாநாயகனாக விக்கி கௌஷல் களமிறங்குவது ரசிகர்களுக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது அபாரமான நடிப்புத் திறன் இந்தப் படத்தில் எவ்வாறு வெளிப்படப் போகிறது என்பதைக் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
படக்குழுவினர் தங்களது சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் இரு போஸ்டர்களையும் பகிர்ந்து பதிவிட்டுள்ளனர்.
ரன்பீர் கபூர் மற்றும் ஆலியா பட்டின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்களைத் தொடர்ந்து, விக்கி கௌஷலின் இந்த போஸ்டர்களைப் பார்த்த பிறகு, இப்படத்தை வெள்ளித்திரையில் காணும் ஆவல் ரசிகர்களிடையே மேலும் அதிகரித்துள்ளது. படம் அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதலே, இப்படத்தின் உலகத்தைப் பற்றிய முதல் பார்வைக்காக ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருந்தனர். தற்போது முன்னணி நட்சத்திரங்களின் அசத்தலான போஸ்டர்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பு மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
சஞ்சய் லீலா பன்சாலி இயக்கத்தில் உருவாகும் ‘Love & War’ திரைப்படத்தில் ரன்பீர் கபூர், ஆலியா பட் மற்றும் விக்கி கௌஷல் ஆகியோர் முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். இப்படம் 2027 ஜனவரி 21 அன்று உலகம் முழுவதும் இந்தி, தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் வெளியாகிறது.