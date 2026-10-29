இளையராஜாவின் ஆஸ்தான கிதார் கலைஞர் சதானந்தம் காலமானார்!

தமிழ் திரையிசை உலகில் இசைஞானி இளையராஜா குழுவின் மூத்த மற்றும் புகழ்பெற்ற முன்னணி கிதார் கலைஞரான திரு. எஸ். சதானந்தம் (சதா மாஸ்டர்), இன்று தனது 79ஆவது வயதில் காலமானார். 1947 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 30 அன்று பிறந்த இவர், முதுமை மற்றும் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மறைந்துள்ளார்.
திரு. சதானந்தம் அவர்கள், தென்னிந்தியத் திரை உலகின் பழம்பெரும் புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளரான சுதர்சனம் அவர்களின் மகனாவார்.
இசைஞானி இளையராஜாவின் இசைக்குழுவில் சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முதன்மை கிதார் கலைஞராகப் பணியாற்றிய பெருமை இவருக்கு உண்டு. இளையராஜாவின் முதல் படமான அன்னக்கிளி முதற்கொண்டு ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களுக்கு இவர் கிதார் வாசித்துள்ளார்.
இளையராஜாவின் இசையில் நாம் கேட்டு உருகிய பல நூறு சூப்பர்ஹிட் பாடல்களின் ஆரம்ப இசை மற்றும் இடைக்கால இசைத் துணுக்குகளுக்கு சொந்தக்காரர் இவரே. நைலான் கிதார், ஸ்டீல் கிதார், எலக்ட்ரிக் கிதார் என அனைத்து வகையான கிதார்களிலும் வித்தை காட்டியவர்.
இவர் வெறும் கிதார் கலைஞர் மட்டுமல்லாது, கீபோர்டு மற்றும் வைப்ராஃபோன் போன்ற பிற இசைக்கருவிகளையும் வாசிப்பதில் வல்லவர்.
அவரது மறைவுச் செய்தி வெளியானதைத் தொடர்ந்து, ஒட்டுமொத்த தென்னிந்திய இசைத்துறையினரும், திரையுலக ரசிகர்களும் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
"தமிழ் சினிமாவின் தலைசிறந்த கிதார் மேஸ்ட்ரோக்களில் ஒருவரை நாம் இழந்துவிட்டோம்.எனினும் அவர் வாசித்த இசை என்றும் நமது இதயங்களில் வாழும்" என சக இசைக் கலைஞர்களும் ரசிகர்களும் சமூக வலைத்தளங்களில் உருக்கமாகப் பதிவிட்டு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.