சினிமா செய்திகள்

கார்த்திக் சுப்புராஜின் 'டோரதி' திரைப்படம்: மூன்று நாட்களில் ரூ. 3.37 கோடி வசூல்!

டோரதி படத்தின் 'கல்யாண விருந்து' என்ற பாடல் வைரலாகி வருகிறது. இப்பாடலின் லிரிக்கல் வீடியோ 17 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்துள்ளது.
Dorothy
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Summary

பிரபல திரைப்பட எழுத்தாளரும் இயக்குனருமான கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியான 'டோரதி' திரைப்படம், திரையரங்குகளில் ரசிகர்களின் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வசூலில் நல்ல வளர்ச்சியைத் தொட்டு வருகிறது.

நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் வசூல்

பாக்ஸ் ஆபீஸ் கண்காணிப்பு தளமான Sacnilk அமைப்பின் தரவுகளின்படி, 'டோரதி' திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளான வெள்ளிக்கிழமை திரையரங்குகளில் இருந்து ரூ. 90 லட்சத்தை வசூலித்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து, படத்திற்கு கிடைத்த நல்ல விமர்சனங்களால் சனிக்கிழமையன்று வசூல் கணிசமாக உயர்ந்து ரூ. 1.25 கோடியை எட்டியது. மேலும், நேற்றைய நிலவரப்படி இதுவரை ரூ. 74 லட்சம் வசூலாகியுள்ளது. இதன் மூலம், படம் வெளியான இந்த மூன்று நாட்களில் ஒட்டுமொத்தமாக ரூ. 3.37 கோடி மொத்த வசூலை ஈட்டி சாதனை படைத்துள்ளது.

படத்தின் கதை

பொதுவான ரசிகர்களிடம் இருந்து படத்திற்கு கலவையான கருத்துக்கள் வந்தாலும், திரைப்பட விமர்சகர்கள் மத்தியில் 'டோரதி' உலகளாவிய ரீதியில் மிகப்பெரிய பாராட்டுகளைப் பெற்று வருகிறது. சனந்த் மற்றும் ரிஷிகாந்த் ஆகியோர் நடித்துள்ள இரண்டு நண்பர்களின் கதையை மையமாகக் கொண்டு இப்படம் நகர்கிறது.

தங்களைச் சுற்றியுள்ள நச்சுத் தன்மை வாய்ந்த ஆணாதிக்கம், சாதியவாதம் மற்றும் வன்முறைகளுக்கு மத்தியில் வளரும் இந்த நண்பர்களின் வாழ்விலும், அவர்களது சிந்தனையிலும், இரக்க குணம் கொண்ட டோரதி (கீர்த்தி சுரேஷ்) நுழைந்து சமூகப் பாரபட்சங்களுக்கு சவால் விடுத்து எப்படி மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறார் என்பதே இப்படத்தின் முக்கியக் கதைக்களமாகும்.

இசையுலகில் புதிய மைல்கல்

இப்படத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார். இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜுடன் இளையராஜா இணையும் முதல் திரைப்படம் இதுவாகும்.

மேலும், இது இசை அமைப்பாளராக இளையராஜாவின் 1,540-வது திரைப்படமாகும். திரைப்படத் துறையில் அவரது 50 ஆண்டுகால சாதனையைப் பாராட்டி அண்மையில் ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் அவருக்கு ஒரு சிறப்பு அஞ்சல் தலை வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

இப்படத்தின் பாடல்களும் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக 'கல்யாண விருந்து' என்ற பாடல் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இப்பாடலின் லிரிக்கல் வீடியோ மட்டும் இதுவரை 17 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பார்வைகளைக் கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது.

சர்வதேச அளவில் தமிழ் சினிமாவுக்குப் பெருமை

சமீபத்தில் நடைபெற்ற டொராண்டோ சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் 'டோரதி' திரைப்படம் உலகளவில் முதன்முறையாகத் திரையிடப்பட்டது. இதன் மூலம் கடந்த பத்தாண்டுகளில் இந்த புகழ்பெற்ற விழாவில் திரையிடப்பட்ட முதல் தமிழ்ப் படம் என்ற வரலாற்றுப் பெருமையை இப்படம் பெற்றுள்ளது.

திரையிடலின் முடிவில் அங்கிருந்த சர்வதேச பார்வையாளர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று கைதட்டி படக்குழுவினருக்குத் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனர்.

படக்குழு

ஜியோ ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் சிக்யா என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனங்களின் சார்பில் ஜோதி தேஷ்பாண்டே, குனீத் மோங்கா கபூர் மற்றும் அச்சின் ஜெயின் ஆகியோர் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு எஸ். திருநாவுக்கரசு ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்.

கணேஷ் சிவா படத்தொகுப்பு பணிகளையும், ஷெரிஃப் எம். நடன அமைப்பையும் கையாண்டுள்ளனர்.

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