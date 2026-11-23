மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்காகத் தனது வாழ்க்கையையும், சொத்துக்களையும் அர்ப்பணித்த கல்வி வள்ளல் சி. கந்தசாமி நாயுடுவின் வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படமாக உருவாகிறது. இப்படத்தின் தொடக்க விழா சென்னை அண்ணாநகரில் உள்ள C.K.N கல்லூரியில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
அரோவானா பிக்சர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம் சார்பில் தீபா சிவாஜி இப்படத்தைத் தயாரிக்கிறார். நாகா. கே.எம்.ஐ. கதை, திரைக்கதை எழுதி இயக்குகிறார். இப்படத்தில், தயாரிப்பாளர் தீபா சிவாஜியின் மகன் சத்யா சிவாஜி, வள்ளல் சி. கந்தசாமி நாயுடுவின் கதாபாத்திரத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார்.
தொழில்நுட்பக் குழுவில் பாபு கே. செல்வராஜன் ஒளிப்பதிவு செய்ய, ஜோஸ் பிராங்க்ளின் இசையமைக்கிறார். படத்தொகுப்புப் பணிகளை வி.எம். சந்தோஷ் கவனிக்கிறார்.
இன்று நடைபெற்ற படபூஜை விழாவில் தயாரிப்பாளர் கமலக்கண்ணன், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சத்திய நாராயணன், நடிகை சோனியா, போஸ் வெங்கட், பிரியங்கா மற்றும் சி. கந்தசாமி நாயுடுவின் குடும்பத்தினர் நேரில் கலந்துகொண்டு படக்குழுவினரை வாழ்த்தினர்.
1885-ம் ஆண்டு செங்கல்பட்டில் பிறந்த சி. கந்தசாமி நாயுடு, தன்னால் கல்வி கற்க முடியாமல் போன ஏக்கத்தை, வருங்கால மாணவர்களுக்கு அந்த நிலை ஏற்படக்கூடாது என்ற உயரிய எண்ணமாக மாற்றிக்கொண்டார். பச்சையப்பா அறக்கட்டளையுடன் இணைந்து கல்விப் பணிகளில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக்கொண்ட அவர், தனது சொத்தில் பெரும் பகுதியை கல்வி வளர்ச்சிக்காக வாரி வழங்கினார்.
அவரது பெயரையும் புகழையும் நிலைநிறுத்தும் வகையில், 1967-68 கல்வியாண்டில் சென்னை அண்ணாநகரில் ஆண்களுக்கான கல்லூரியும், கடலூரில் பெண்களுக்கான கல்லூரியும் தொடங்கப்பட்டன. இக்கல்வி நிறுவனங்கள் மூலம் இன்றுவரை பல தலைமுறை மாணவர்கள் உயர்கல்வி பெறும் வாய்ப்பைப் பெற்றுப் பயனடைந்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.