மாபெரும் வெற்றி பெற்ற 'ஜிக்ரிஸ்' திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் தளத்தில் தமிழில் வெளியானது

இயக்குநர் ஹரிஷ் ரெட்டி உப்பலா இயக்கிய 'ஜிக்ரிஸ்' ஒரு திரைப்படம் மட்டுமல்ல; அது நட்பின் கொண்டாட்டம். சிறுவயது நண்பர்களான கார்த்திக், பிரவீன், வினய் மற்றும் பிரசாந்த் ஆகிய நால்வரும் எந்த திட்டமிடலும் இல்லாமல் கோவாவிற்கு ஒரு சாலை பயணத்தை மேற்கொள்கின்றனர்.
ஆனால், அவர்களிடம் பணமோ, கைபேசியோ, ஜி.பி.எஸ். இல்லை; அவர்களிடம் இருப்பது ஒரு பழைய மாருதி 800 கார் மட்டுமே. நகைச்சுவையுடன் தொடங்கும் இந்த பயணம், பல திருப்பங்களுடன் ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் சவாரியாக மாறி, இறுதி காட்சிகளில் மனதை உருக்கும் உணர்ச்சிபூர்வமான அனுபவத்தை தருகிறது.
'ஜிக்ரிஸ்' தெலுங்கு ஓடிடி தளங்களில் வெளியானபோது பார்வையாளர்களிடம் இருந்து பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. அதன் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம், எந்தவித செயற்கைத்தனமும் இல்லாத அதன் இயல்பான நகைச்சுவையே. படத்தின் சிறப்பான கதையும், நடிப்பும் மாநில அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்த கிருஷ்ணா புருகுலா, தனது சிறப்பான நடிப்பிற்காக தெலங்கானா கத்தார் திரைப்பட விருது - சிறந்த நகைச்சுவையாளர் விருதை வென்றார். கார்த்திக் கதாபாத்திரத்தில் அவரது நகைச்சுவை மற்றும் உணர்ச்சிப்பூர்வமான நடிப்பு அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டது.
நல்ல கதைகளுக்கு எல்லைகள் இல்லை என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில், 'ஜிக்ரிஸ்' இப்போது அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் தமிழ், இந்தி, கன்னடம் மற்றும் மலையாளத்தில் ஒளிபரப்பாகிறது.