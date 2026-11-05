OTT -யில் வெளியாகும் 'ஜெயிலர் 2' - ரிலீஸ் தேதி வெளியானது!

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் தியேட்டர்களில் வெளியாகி தற்போதும் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னணி ஓடிடி தளமான அமேசான் பிரைமில், வரும் நவம்பர் 12 ஆம் தேதி முதல் தனது தளத்தில் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்பட உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் ஆகிய மொழிகளிலும் இப்படம் வெளியாகிறது.
திரையரங்குகளில் வெளியாகி ஆல்-டைம் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் அடித்துள்ள 'ஜெயிலர் 2', தற்போது வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சாதனையை படைத்துள்ளது.
பாக்ஸ் ஆபீஸ் டிராக்கரான 'சாக்னில்க்' தகவலின்படி, உலகளாவிய பாக்ஸ் ஆபீஸில் சுமார் 821 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்து, தமிழ் சினிமாவின் மிக அதிக வசூல் செய்த திரைப்படமாக இப்படம் உருவெடுத்துள்ளது.
சன் பிக்சர்ஸ் சார்பில் கலாநிதி மாறன் தயாரித்துள்ள இத்திரைப்படத்தில், டைகர் முத்துவேல் பாண்டியனாக மீண்டும் ரஜினிகாந்த் மாஸ் காட்டியுள்ளார்.
தனது குடும்பத்துடன் அமைதியான வாழ்க்கை வாழும் முத்துவேல் பாண்டியன், பழைய எதிரி ஒருவன் மீண்டும் வரும்போது, தனது குடும்பத்தை காக்கவும் தனது பாரம்பரியத்தை நிலைநாட்டவும் எப்படி அதிரடியாக மாறுகிறார் என்பதே படத்தின் விறுவிறுப்பான கதையாகும்.
இப்படத்தில் நடித்த ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகி பாபு, ஜாஃபர் சாதிக், மிர்னா மற்றும் கேமியோ பாத்திரங்களில் வந்த சிவராஜ்குமார், மோகன்லால், எஸ்.ஜே. சூர்யா, ஹிருத்திக் ரோஷன், விஜய் சேதுபதி, மிதுன் சக்கரவர்த்தி, வித்யா பாலன், சுராஜ் வெஞ்சாரமூடு, நமோ நாராயணா மற்றும் கோட்டயம் நசீர் ஆகியோருடன் இணைந்து, இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் மிகப்பெரிய இந்திய நட்சத்திரப் பட்டாளமே இணைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
படத்தின் இந்த மாபெரும் வெற்றி மற்றும் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்து இயக்குநர் நெல்சன் கூறுகையில், "முத்துவேல் பாண்டியன் கதாபாத்திரத்திற்கு ரசிகர்கள் கொடுத்த அன்பு எங்களை நெகிழ்த்தியுள்ளது. 'ஜெயிலர் 2' படத்தின் மூலம் கதையையும், ஆக்ஷன் காட்சிகளையும், எமோஷனல் உணர்வுகளையும் அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல விரும்பினோம்.
ரஜினி சாருடன் இவ்வளவு பெரிய நட்சத்திரக் கூட்டணியும், அனிருத்தின் இசையும் இந்த இரண்டாம் பாகத்திற்கு மிகப்பெரிய பலம் சேர்த்துள்ளது. தியேட்டர்களைத் தொடர்ந்து, இப்போது அமேசான் பிரைம் வீடியோ மூலம் உலகெங்கிலும் உள்ள ரசிகர்களை இத்திரைப்படம் சென்றடைய உள்ளது எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.