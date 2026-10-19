'ஜெயிலர் 2' வசூல் வேட்டை: 5 நாட்களில் ரூ.400 கோடியைக் கடந்து உலகளவில் சாதனை!

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் கடந்த அக்டோபர் 15-ம் தேதி வெளியான 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம், பாக்ஸ் ஆபீஸில் மாபெரும் வசூல் சாதனை படைத்து வருகிறது. வார இறுதி நாட்களிலேயே உலகளவில் 400 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்த இந்தத் திரைப்படம், தற்போது இந்தியாவில் மட்டும் 225 கோடி ரூபாய் நிகர வசூலை நெருங்கிப் பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது.
இன்று ஆயுதபூஜை விழாவை முன்னிட்டும் காலைக் காட்சியிலேயே தமிழ் பதிப்பு மட்டும் ரூ.10 கோடி ரூபாயைத் தொட்டு தியேட்டர்களில் அரங்கு நிறைந்த காட்சிகளாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.
நாள் 1 (வியாழன்): ரூ. 59.70 கோடி
நாள் 2 (வெள்ளி): ரூ. 37.10 கோடி
நாள் 3 (சனி): ரூ. 47.25 கோடி
நாள் 4 (ஞாயிறு): ரூ. 55.85 கோடி
நாள் 5 (திங்கள் - நேரடி நிலவரம்): ரூ. 23.07 கோடி
மொத்த இந்திய நிகர வசூல்: ரூ. 222.97 கோடி
திங்கட்கிழமை நிலவரப்படி, இந்தியா முழுவதும் உள்ள 10,090 காட்சிகளின் மூலம் இப்படம் ரூ. 23.07 கோடி வசூலித்துள்ளது. இதில் தமிழ் பதிப்பு 5,126 காட்சிகளில் இருந்து ரூ. 17.80 கோடியும், தெலுங்கு பதிப்பு 1,488 காட்சிகளில் இருந்து ரூ. 3.75 கோடியும், ஹிந்தி பதிப்பு 3,406 காட்சிகளில் இருந்து ரூ. 1.52 கோடியும் வசூலித்து முன்னிலை வகிக்கிறது.
இத்துடன் சேர்த்து இந்தியாவின் மொத்த வசூல் ரூ. 261.47 கோடியை எட்டியுள்ளது. திங்கட்கிழமை இரவு காட்சிகளின் முழுமையான விபரம் வரும்போது இந்தத் தொகை மேலும் அதிகரிக்கும்.
இப்படம் 4 நாட்களின் முடிவிலேயே வெளிநாடுகளில் மட்டும் ரூ. 190 கோடி வசூலை வாரிக் குவித்திருந்தது. இதன் மூலம் 4 நாட்களிலேயே உலகளாவிய மொத்த வசூலாக ரூ. 424.25 கோடியை எட்டி சாதனை படைத்துள்ளது.
இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய படங்களான விஜய்யின் 'ஜன நாயகன்', சூர்யாவின் 'கருப்பு' மற்றும் 'விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்' ஆகிய படங்களின் வசூலை 'ஜெயிலர் 2' தனது முதல் வார இறுதியிலேயே முறியடித்துள்ளது.
இதே வேகம் நீடித்தால், ரஜினிகாந்தின் முந்தைய படமான 'கூலி' படத்தின் மொத்த உலகளாவிய வசூலான ரூ. 518 கோடியையும் இது விரைவில் முறியடிக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், 2023-ல் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டான 'ஜெயிலர்' படத்தின் தொடர்ச்சியாக இது உருவாகியுள்ளது. ஓய்வுபெற்ற ஜெயிலர் டைகர் முத்துவேல் பாண்டியனாக ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ளார்.
அவரது அமைதியான வாழ்க்கையில் பாதாள உலகக் குற்றவாளிகளால் ஏற்படும் புதிய அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ள, அவர் மீண்டும் தனது பழைய உக்கிரமான பாணிக்குத் திரும்புவதே இதன் கதைக் களமாகும்.
ரஜினிகாந்துடன் இணைந்து வித்யா பாலன், சூரஜ் வெஞ்சாரமூடு, எஸ்.ஜே.சூர்யா, விஜய் சேதுபதி, மிதுன் சக்ரவர்த்தி, ஜாக்கி ஷெராஃப் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.
மேலும், மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மோகன்லால், ஹிருத்திக் ரோஷன் மற்றும் சிவராஜ்குமார் ஆகியோர் கௌரவத் தோற்றத்தில் வந்து படத்தின் மாஸை கூட்டியுள்ளனர்.