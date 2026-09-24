நடிகைகளை மட்டும் கவர்ச்சியாக காட்டி பழி போடுவது நியாயமில்லை: இயக்குநர்களை கடுமையாக விமர்சித்த நடிகை ரோஜா!

தமிழ் திரைப்பட உலகில் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் களம் இறங்கியுள்ள நடிகை ரோஜா, சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் திரையுலகில் பெண்களின் சித்தரிப்பு மற்றும் நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வருவது குறித்துத் தனது கருத்துகளை பகிர்ந்துள்ளார்.
கிராமத்து பின்னணியைக் கதைக் களமாகக் கொண்டு உருவாகி வரும் 'லெனின் பாண்டியன்' திரைப்படத்தின் மூலம் நடிகை ரோஜா மீண்டும் தமிழ் சினிமாவிற்குத் திரும்பியுள்ளார். இப்படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு மற்றும் நேர்காணலின் போது பேசிய அவர், தனது கலைப்பயணம் மற்றும் கதாபாத்திரத் தேர்வுகள் குறித்த சுவாரசியமான பல தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.
திரைப்படங்களில் நடிகைகளின் கவர்ச்சியான சித்தரிப்புகள் குறித்துப் பேசிய ரோஜா, அதற்கு நடிகைகளைக் குற்றம் சாட்டுவது முற்றிலும் தவறானது என்று குறிப்பிட்டார். ஒரு திரைப்படத்தில் கதாபாத்திரத்தின் வடிவமைப்பு, ஆடைத்தேர்வு மற்றும் காட்சிப்படுத்தல் ஆகியவை முழுமையாக இயக்குநரின் கற்பனையிலும் விருப்பத்திலும் தான் அமைகின்றன. இயக்குநர் சொல்வதைச் செய்யும் நடிகைகள் மீது பழியைப் போடுவதை விட்டுவிட்டு, பெண்களைப் தவறாகச் சித்தரிக்கும் இயக்குநர்களிடமே அதற்கான கேள்விகளைக் கேட்க வேண்டும் என்று அவர் உறுதியாகத் தெரிவித்தார்.
சினிமா துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் அரசியலுக்கு வருவது குறித்த கேள்விக்குப் பதிலளித்த அவர், நடிகர்களும் இந்தச் சமூகத்தின் ஒரு அங்கமே என்றும், மக்களுக்குச் சேவை செய்ய விரும்புபவர்கள் அரசியலுக்கு வருவதில் எந்தத் தவறும் இல்லை என்றும் கூறினார். திரைத் துறையில் கிடைக்கும் புகழும் மக்கள் ஆதரவும் மக்கள் பணிக்கு ஒரு நல்வாய்ப்பாக அமைகிறது என்றும், அதைச் சரியாகப் பயன்படுத்தி மக்களுக்காக உழைப்பதே முக்கியம் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
வெறும் கவர்ச்சியான ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு பாடல்களுக்கு நடனமாடுவது மட்டுமே நடிப்பு ஆகிவிடாது என்று கூறிய ரோஜா, உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தித் தரமான கதைகளில் நேர்த்தியாக நடிப்பதே ஒரு நடிகைக்கு உண்மையான அடையாளத்தைத் தரும் என்றார். லெனின் பாண்டியன் திரைப்படத்தில் தனது கதாபாத்திரம் மிக ஆழமானதாகவும், ரசிகர்களின் மனதில் நிற்கும் வகையிலும் அமைந்திருப்பதாக நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.