இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் சாய் பல்லவி முதன்முறையாக இணைந்து நடிக்கும் ‘இஞ்சி வெல்லம்’ திரைப்படத்தின் முதல் சிங்கிள் வெளியீட்டுத் தேதியை படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
படத்தின் புரொமோஷன் பணிகளைத் தொடங்கும் விதமாக, படத்தின் முதல் பாடலான ‘ஆச்சி ஆச்சி’ நாளை மாலை 5:00 மணிக்கு வெளியாகவுள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனமான மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
இசைப்புயல் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ள இப்பாடலின் அறிவிப்புப் பதிவில், "பிறப்பதற்கு முன்பே புயலிசம் தொடங்குகிறது" என்று படக்குழு குறிப்பிட்டுள்ளதால், இப்பாடலை ஏ.ஆர். ரஹ்மானே பாடியிருக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2018-ல் வெளியான ‘செக்கச் சிவந்த வானம்’ திரைப்படத்திற்குப் பிறகு, இயக்குநர் மணிரத்னமும் நடிகர் விஜய் சேதுபதியும் இப்படத்தின் மூலம் மீண்டும் இணைந்துள்ளனர். மேலும், விஜய் சேதுபதியும் சாய் பல்லவியும் ஜோடியாக நடிக்கும் முதல் திரைப்படம் இதுவாகும்.
2017-ல் வெளியான ‘காற்று வெளியிடை’ படத்திற்குப் பிறகு, மணிரத்னம் மீண்டும் ஒரு அழுத்தமான காதல் கதையை இப்படத்தின் மூலம் கையில் எடுத்துள்ளார்.
1992-ல் வெளியான ‘ரோஜா’ தொடங்கி பல வெற்றிப் படங்களைக் கொடுத்த இந்தக் கூட்டணி, கடந்த ஆண்டு வெளியான ' Thug Life' படத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் இணைந்துள்ளது. ‘தக் லைஃப்’ திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும், அப்படத்தில் இடம்பெற்ற ‘முத்த மழை’, ‘விண்வெளி நாயகா’, ‘அஞ்சு வண்ணப் பூவே’ ஆகிய பாடல்கள் மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்றன. அதேபோல ‘இஞ்சி வெல்லம்’ பாடல்களும் ரசிகர்களைக் கவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் சுபாஸ்கரன் மற்றும் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் சார்பில் மணிரத்னம், சிவா அனந்த் ஆகியோர் இணைந்து இப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர்.
இப்படத்திற்கு அவிக் முகோபாத்யாய் ஒளிப்பதிவு செய்ய, ஸ்ரீகர் பிரசாத் படத்தொகுப்பு பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள ‘இஞ்சி வெல்லம்’ திரைப்படம், வருகிற 2027-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 29-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.