ஓ.டி.டி. தளத்தில் கவின்- நயன்தாராவின் ‘ஹாய்’

விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில் கவின், நயன்தாரா நடிப்பில் திரைக்கு வந்து நல்ல வரவேற்பை பெற்ற படம் ஹாய். திரையரங்கில் கிடைத்த வரவேற்பை தொடர்ந்து இந்த படம் இன்று முதல் தமிழ் ஜி5 ஓ.டி.டி. தளத்தில் வெளியாகிறது.
இது குறித்து நயன்தாரா கூறியதாவது:-
ஹாய் படத்தில் நான் ஏற்றுள்ள கதாபாத்திரம் சுயாதீனமானவர், மன உறுதி கொண்டவர் மற்றும் தனது கொள்கைகளில் ஆழமாக நம்பிக்கை கொண்டவர்.
அதே நேரத்தில், அவருக்கென சொந்தமான அச்சங்களும் உணர்வுப்பூர்வமான சிக்கல்களும் உள்ளன. வலிமைக்கும் பலவீனத்திற்கும் இடையிலான அந்த சமநிலையே இந்த கதாபாத்திரத்தை எனக்கு மிகவும் அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றியது.
தான் நேசிப்பவர்களைப் பாதுகாப்பவர், தனது முடிவுகளில் மிகவும் கவனமாக இருப்பவர், அதே நேரத்தில் மனதைத் திறப்பது சவாலாக இருந்தாலும் அழகான அனுபவமாக இருக்க முடியும் என்பதைப் புரிந்துகொள்பவர்.
இன்றைய உலகில் காதலைப் பற்றிய மிகவும் எளிதில் தொடர்புகொள்ளக்கூடிய கதையை இப்படம் சொல்வதால், ஹாய் படம் எனக்கு மிகவும் நெருக்கமானது.
விஷ்ணு எடவனுடன் பணியாற்றியது ஒரு சிறந்த அனுபவமாக இருந்தது. அவர் கதை சொல்லலில் மிகுந்த உணர்வுப்பூர்வமான அணுகுமுறையையும் நேர்மையையும் கொண்டுவந்தார்.
ஹாய் படத்தை தமிழ் ஜி5 தளத்தில் ரசிகர்கள் பார்க்கப் போவதை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.