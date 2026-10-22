‘ஹைக்கூ’ நாளை ரிலீஸ்: ஆன்லைன் முன்பதிவில் - ‘ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம்’!

யுவராஜ் சின்னசாமி இயக்கத்தில், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு காதல் மற்றும் வாழ்வியல் கதையாக உருவாகியிருக்கும் ‘ஹைக்கூ’ (Haiku) திரைப்படம் நாளை முதல் உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகிறது.
சில கதைகள் நம்முடன் எப்போதும் பயணிக்கும், சில தருணங்கள் நம் இதயத்தைத் தொடும் என்ற அழகான கருப்பொருளை மையமாகக் கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
திரைப்படம் வெளியாவதற்கு இன்னும் சில மணி நேரங்களே உள்ள நிலையில், ரசிகர்களுக்கான ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கியுள்ளது. இதனை மேலும் சிறப்பிக்கும் வகையில், ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி தரும் விதமாக 'ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம்' (Buy 1 Get 1 Free) என்ற சிறப்பு சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அதிரடி சலுகை BookMyShow மற்றும் District ஆகிய இணையதளங்களில் தற்போது நேரலையில் உள்ளது. இதனால் ரசிகர்கள் தங்களது டிக்கெட்டுகளை மிகவும் ஆர்வத்துடன் முன்பதிவு செய்து வருகின்றனர்.
நடிகர் ஏகன் மற்றும் மினுமினுக்கும் நட்சத்திரங்களான ஸ்ரீதேவி, ஃபெமினா ஜார்ஜ், அதிர்ச்சி அருண் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். சித்து குமாரின் மயக்கும் இசையும், பிரியேஷின் நேர்த்தியான ஒளிப்பதிவும் படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளன.
சக்தி ஃபிலிம் பேக்டரி மற்றும் எம்.எஸ்.கே சினிமாஸ் இணைந்து இப்படத்தை தமிழகமெங்கும் தியேட்டர்களில் வெளியிடுகின்றனர். மேலும், இப்படத்தின் டிஜிட்டல் ஒளிபரப்பு உரிமத்தை பிரபல Netflix India ஓடிடி தளம் கைப்பற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
காதல், கவிதை மற்றும் எமோஷன்ஸ் நிறைந்த இந்த ‘ஹைக்கூ’ மேஜிக்கை நாளை முதல் திரையரங்குகளில் குடும்பத்துடன் கண்டு மகிழுங்கள்!