'பாக்கெட் நாவல்' படத்தின் புதிய இசையமைப்பாளர் அறிவிப்பு - வீடியோ வெளியீடு!

'ஆரண்ய காண்டம்', 'சூப்பர் டீலக்ஸ்' ஆகிய திரைப்படங்களின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென தனி பாணியை உருவாக்கிய தேசிய விருது பெற்ற இயக்குநர் தியாகராஜன் குமாரராஜா.
இவரது அடுத்த பிரம்மாண்ட படைப்பான '#PocketNovel' (பாக்கெட் நாவல்) திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
இத்திரைப்படத்திற்கு பிரபல இசையமைப்பாளரும் நடிகருமான ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைக்கவுள்ளார் என்று தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
தியாகராஜன் குமாரராஜா - ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் கூட்டணி முதன்முறையாக இணைவதால், படத்தின் பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
இத்திரைப்படத்தில் முன்னணி நட்சத்திரங்களான மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி, மாளவிகா மோகனன், ராஜ் பி. ஷெட்டி மற்றும் கிஷோர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
விஜய் சேதுபதி ஏற்கனவே குமாரராஜாவின் 'சூப்பர் டீலக்ஸ்' படத்தில் 'ஷில்பா' என்ற திருநங்கை கதாபாத்திரத்தில் நடித்து சிறந்த துணை நடிகருக்கான தேசிய விருதை வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மீண்டும் இணையும் இந்தக் கூட்டணி தமிழ் திரையுலகில் ஒரு புதிய அதிர்வை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
படம் குறித்த அடுத்தடுத்த சுவாரசியமான அப்டேட்டுகள் விரைவில் வெளியாகும் என படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.