SIIMA விருதுகள்: டூரிஸ்ட் பேமிலி’ படத்திற்காக சிறந்த நடிகைக்கான விருதை வென்றார் சிம்ரன்!

தென்னிந்திய திரையுலகின் முன்னணி மற்றும் எவர்கிரீன் நடிகைகளில் ஒருவரான சிம்ரன், டூரிஸ்ட் பேமிலி திரைப்படத்தில் தனது அசாத்திய மற்றும் இயல்பான நடிப்பிற்காக SIIMA 2026-ல் சிறந்த நடிகைக்கான மதிப்புமிக்க விருதைத் தட்டிச் சென்றுள்ளார்.
பெங்களூரில் நடைபெற்ற இந்த விருது விழாவில் ஒட்டுமொத்தப் படக்குழுவினரும் கலந்துகொண்டு தங்களது மகிழ்ச்சியைக் கொண்டாடினர்.
திரையுலகில் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு, தனக்கான ஒரு வலுவான மற்றும் அழுத்தமான கதாபாத்திரத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து நடித்திருந்தார் சிம்ரன்.
'டூரிஸ்ட் பேமிலி' படத்தில் ஒரு நடுத்தரக் குடும்பத்தின் எதார்த்தமான சூழலையும், உணர்வுகளையும் மிக நேர்த்தியாகத் தனது நடிப்பில் அவர் வெளிப்படுத்தியிருந்தார்.
ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்களிடையே இந்த கதாபாத்திரம் பெரும் பாராட்டுகளைப் பெற்ற நிலையில், தற்போது அதற்கான மிகச்சிறந்த அங்கீகாரமாக இந்த சைமா விருது கிடைத்துள்ளது.
பல ஆண்டுகளாகத் தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நட்சத்திரமாகத் திகழும் சிம்ரனுக்கு, இந்த வெற்றி அவரது திரைப்பயணத்தில் மற்றுமொரு மைல்கல்லாகும்.
பிரபல நடிகர் மற்றும் இயக்குனர் சசிகுமார் மற்றும் சிம்ரன் நடிப்பில், அறிமுக இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்த் இயக்கத்தில் வெளியான 'டூரிஸ்ட் பேமிலி' திரைப்படம் SIIMA 2026 விருது விழாவில் மொத்தம் 6 விருதுகளை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
சிறந்த படம் (Best Film)
சிறந்த இயக்குநர் (Best Director)
சிறந்த அறிமுக இயக்குநர் (Best Debut Director) - அபிஷன் ஜீவிந்த்
சிறந்த முதன்மை நடிகர் (Best Lead Actor)
சிறந்த நடிகை (Best Actress) - சிம்ரன்
சிறந்த திரைக்கதை மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களுக்கான விருதுகள்
இதன் மூலம் இந்த ஆண்டின் சைமா விழாவில் அதிக விருதுகளைப் பெற்ற தமிழ் திரைப்படம் என்ற பெருமையையும் இத்திரைப்படம் பெற்றுள்ளது.
ஒரு திரைப்படத்தின் உண்மையான வெற்றி என்பது அதன் வசூலைத் தாண்டி, அதில் உழைத்த திறமைகளுக்குக் கிடைக்கும் அங்கீகாரத்தில்தான் உள்ளது. தயாரிப்பாளர் மகேஷ் ராஜ் பசிலியன் தயாரிப்பில் உருவான இத்திரைப்படம், கோவிட் சூழலுக்குப் பிந்தைய ஒரு புலம்பெயர்ந்த ஈழத்தமிழர் குடும்பத்தின் வாழ்வியலை நகைச்சுவை மற்றும் எதார்த்தமான பாணியில் பேசியிருந்தது.
படக்குழுவினரின் இந்த அசாத்திய கூட்டு உழைப்பிற்கு ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமாவும், ரசிகர்களும் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.