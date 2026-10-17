துல்கர் சல்மான் நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் 'AOT': நவம்பர் 20-ல் வெளியாகிறது!

பன்முகத் திறமை கொண்ட முன்னணி நட்சத்திர நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடிப்பில், குடும்பப் பார்வையாளர்களைக் கவரும் வகையில் அழகான திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள 'ஏ ஒ டி' (AOT) திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 20-ஆம் தேதி உலகெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் அகில இந்திய அளவில் இத்திரைப்படம் வெளியாகிறது.
'மகாநதி', 'சீதா ராமம்', 'கல்கி 2898 AD' போன்ற பிரம்மாண்ட வெற்றித் திரைப்படங்களைத் தொடர்ந்து, ஸ்வப்னா சினிமா மற்றும் கீதா ஆர்ட்ஸ் நிறுவனங்களுடன் துல்கர் சல்மான் மீண்டும் இத்திரைப்படத்தின் மூலம் இணைந்துள்ளார். லைட்பாக்ஸ் மீடியா சார்பில் சந்தீப் குன்னம் மற்றும் ரம்யா குன்னம் இப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர்.
தனித்துவமான கதைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து நடிப்பதில் புகழ்பெற்ற துல்கர் சல்மான், இத்திரைப்படத்திலும் கதையின் ஆழத்தை நம்பி களம் இறங்கியுள்ளார்.
கதாநாயகியை மையமாகக் கொண்ட கதையாக இருந்தாலும், படத்தின் ஒட்டுமொத்த வெற்றியை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு, ஒரு நல்ல கதைக்காக துல்கர் சல்மான் இதில் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தத் திரைப்படம் அவரது அகில இந்திய அளவிலான ரசிகர்கள் வட்டத்தை மேலும் விரிவுபடுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இப்படத்தில் மிக முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் ஸ்ருதி ஹாசன் நடித்துள்ளார். இவரது பங்களிப்பு படத்திற்கு கூடுதல் நட்சத்திர அந்தஸ்தையும் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அறிமுக நடிகையான சாத்விகா வீரவல்லி, எளிய பின்னணியில் இருந்து பெரிய கனவுகளுடன் பயணிக்கும் பக்கத்து வீட்டுப் பெண் போன்ற கதாபாத்திரத்தில் நேர்த்தியாக நடித்துள்ளார். தனக்குக் கிடைத்த பொன்னான வாய்ப்பை அவர் மிகச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்தியுள்ளார்.
வழக்கத்திற்கு மாறான திரைப்பட உருவாக்க அணுகுமுறைக்கும், தனித்துவமான கதை சொல்லும் முறைக்கும் புகழ்பெற்ற பவன் சாதினேனி இப்படத்தை இயக்க, பிரபல எழுத்தாளர் கங்கராஜு குன்னம் கதையை எழுதியுள்ளார்.
ஜி.வி. பிரகாஷ் குமாரின் உணர்வுப்பூர்வமான பின்னணி இசை படத்தின் உணர்வுகளின் தாக்கத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
இப்படத்தின் ஒளிப்பதிவை சுஜித் சாரங் கிராமப்புற வாழ்க்கையின் இயல்பையும் அழகையும் உண்மைத்தன்மையுடன் தனது கேமராவில் நேர்த்தியாகப் படம் பிடித்துள்ளார்.
ஸ்வேதா சாபு சிரிலின் சிறப்பான கலை இயக்கம் படத்திற்கு காட்சிரீதியாக மேலும் அழகு சேர்த்துள்ளது.
இப்படத்தின் டீசர் ஏற்கனவே வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் படத்தின் மீதான நேர்மறையான எதிர்பார்ப்பையும் ஆர்வத்தையும் தூண்டியுள்ளது.
வரும் நவம்பர் 20-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ள 'ஏ ஒ டி' திரைப்படம், சம்பந்தப்பட்ட தயாரிப்பு நிறுவனங்களின் வெற்றிப் பயணத்தில் மேலும் ஒரு மைல்கல்லாக அமையும் எனத் திரையுலகினர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.