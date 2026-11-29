மற்றொருவரைக் கட்டுப்படுத்த நாம் யார் என்றும், அது அவர்களின் வாழ்க்கை என்றும் துல்கர் சல்மான் குறிப்பிட்டார். கணவன், சகோதரர் அல்லது தந்தை என யாராக இருந்தாலும், பெண்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லவோ, எதற்கும் அனுமதி வழங்கவோ யாருக்கும் உரிமை இல்லை என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
மற்றொருவரைக் கட்டுப்படுத்த நாம் யார் என்றும், அது அவர்களின் வாழ்க்கை என்றும் துல்கர் சல்மான் குறிப்பிட்டார். கணவன், சகோதரர் அல்லது தந்தை என யாராக இருந்தாலும், பெண்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லவோ, எதற்கும் அனுமதி வழங்கவோ யாருக்கும் உரிமை இல்லை என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
தாம் நடித்துள்ள கிருஷ்ணா என்ற கதாபாத்திரம், "படிப்பை நிறுத்தச் சொல்லி நான் ஒருபோதும் அவளிடம் சொன்னதில்லை" என்று கூறும் வசனம் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
சமூகம் விதித்த எல்லைகளை உடைத்துத் தமது கனவுகளை நோக்கிப் பயணிக்கும் இளம் பெண்ணின் கதையை ஆகாசம்லோ ஓகா தாரா முன்வைக்கிறது. விண்வெளி வீராங்கனையாக வேண்டும் என்ற கனவோடு இருக்கும் கல்பனா என்ற கதாபாத்திரத்துக்கும், அவளது லட்சியங்களுக்குத் துணையாக நிற்கும் கிருஷ்ணா என்ற கதாபாத்திரத்துக்கும் இடையிலான கதையாக இது உருவாகியுள்ளது.
கிருஷ்ணாவாக துல்கர் சல்மான் நடித்துள்ள நிலையில், அறிமுக நடிகை சாத்விகா வீராவல்லி கல்பனாவாக நடித்துள்ளார். காதல், உணர்வுபூர்வமான தருணங்கள் மற்றும் சுவாரசியமான அம்சங்களுடன் இப்படம் அமைந்துள்ளது.
இப்படத்தில் ரோகிணி என்ற முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் நடிகை சுருதி ஹாசன் நடித்துள்ளார். மேலும் ருஹானி, முரளி சர்மா மற்றும் ஸ்வாசிகா ஆகியோரும் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.
பவன் சடினேனி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தைக் கீதா ஆர்ட்ஸ், ஸ்வப்னா சினிமா மற்றும் லைட்பாக்ஸ் மீடியா இணைந்து வழங்கியுள்ளன. கேரளாவில் இப்படத்தைத் துல்கர் சல்மானின் வேஃபரர் ஃபிலிம்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது.
நவம்பர் 20ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படம் பார்வையாளர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுத் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.