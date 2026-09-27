"அது போலி கணக்கு": எக்ஸ் தளத்தில் ரசிகர்களை எச்சரித்த நடிகர் துல்கர் சல்மான்

நடிகர் துல்கர் சல்மான், ஒரு போலி சமூக வலைதள கணக்கு குறித்து தனது ரசிகர்களை எச்சரித்துள்ளார். இதுகுறித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட துல்கர் சல்மான், அந்த கணக்கின் விவரங்களைப் பகிர்ந்து, அது "தேவையற்ற குழப்பத்தையும் எதிர்மறை தன்மையையும் ஏற்படுத்துகிறது" என்று கூறினார்.
எக்ஸ் தளத்தில் ரசிகர்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்திய கணக்கு குறித்து நடிகர் சுல்கர் சல்மான் பதிவிட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது குறித்த எக்ஸ் தள பதிவில் நடிகர் துல்கர் சல்மான், "@_dulQuer என்பது எனது உண்மையான கணக்கு என்று நம்புவதை நிறுத்துமாறு அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இது ஒரு "போலிப் பிரதிபலிப்புக் கணக்கு" என்று தன்னைத்தானே அடையாளப்படுத்திக்கொண்டுள்ளது.
நான் பேசுவது போலவே பாவனை செய்து, திரைப்படங்கள், சக நடிகர்கள் மற்றும் எனது குடும்பத்தினர் குறித்த விஷயங்களில் கூட போலியான கருத்துகளையும் வாழ்த்துகளையும் பதிவிடுவதை அது வேடிக்கையாக கருதுகிறது.
இது தேவையற்ற குழப்பத்தையும் எதிர்மறையான சூழலையும் உருவாக்குகிறது. நான் ஏற்கனவே இந்தக் கணக்கு குறித்து புகார் அளித்துள்ளேன், ஆனால் இன்னும் அதற்கான பதிலை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன்," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த பதிவிற்கு துல்கர் சல்மானின் ரசிகர்களிடம் இருந்து பல கருத்துகள் வந்தன, அவர்களில் சிலர் தாங்களும் அந்த கணக்கை புகார் செய்திருப்பதாக கூறினர்.
"நான் இதைப்பற்றி நான்கு முறை புகார் அளித்தேன், ஆனால் எக்ஸ் எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதே இல்லை," என்று ஒரு பயனர் எழுதியிருந்தார்.
"நான் இந்த போலி கணக்கை நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே முடக்கிவிட்டேன்.. இது ஏன் இன்னும் எக்ஸ்-இல் செயலில் உள்ளது என்றும், @XCorpIndia ஏன் @X-ஐ கேலி செய்யும் பெயரில் ஒரு முறையான கணக்கை போலியாக பயன்படுத்துவது சரி என்று கருதுகிறது என்றும் தெரியவில்லை," என மற்றொரு பயனர் கருத்து தெரிவித்திருந்தார்.
"அதற்கு நீல நிற சரிக்குறி இல்லாததாலும், உங்கள் பயனர்பெயர் எனக்கு நினைவிருப்பதாலும், அது ஒரு போலி கணக்கு என்று எனக்கு முன்பே தெரியும்," என்று மூன்றாவது பயனர் ஒருவர் எழுதினார்.