‘டோரதி’ திரைப்படத்தை பாராட்டிய பாடகி சின்மயி: விமர்சனம் செய்த நபருக்கு காட்டமான பதிலடி!

இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் சமீபத்தில் வெளியாகிப் பாராட்டுகளைப் பெற்று வரும் ‘டோரதி’ திரைப்படத்தை பாராட்டிய பின்னணிப் பாடகி சின்மயி, அத்திரைப்படம் குறித்தும் LGBTQ+ சமூகம் குறித்தும் அவதூறாகக் கருத்துத் தெரிவித்த நெட்டிசனுக்கு இணையத்தில் காட்டமான பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
சமூக அக்கறையுள்ள மற்றும் மாற்றுப் பாலினத்தவர் / LGBTQ+ சமூகத்தினரின் வாழ்வியலைப் பேசும் கதைக் களத்தைக் கொண்ட 'டோரதி' திரைப்படத்தை சின்மயி தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் வெகுவாகப் பாராட்டியிருந்தார். இருப்பினும், அவரது பதிவுக்குக் கீழ் நெட்டிசன் ஒருவர் திரைப்படத்தின் மையப் பொருளையும் LGBTQ+ சமூகத்தையும் கேலி செய்யும் விதமாக, சின்மயியின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையையும் இழுத்து மிகவும் அருவருப்பான மற்றும் தரக்குறைவான விமர்சனத்தைப் பகிர்ந்திருந்தார்.
அந்த நபரின் கருத்துக்குப் பதிலடி கொடுக்கும் விதமாகப் பதிவிட்டுள்ள சின்மயி, "இப்படியான கருத்துகளையும் மனநிலையையும் பார்க்கும் போது தான், தமிழ்நாடு ஒரு முற்போக்கு மாநிலம் என்று சிலர் கூறுவதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை" என்று ஆதங்கத்துடன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், பாலியல் அத்துமீறல்கள் நிகழும்போது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவாகப் பேசுபவர்களிடம் இருந்து வேறு சிறந்த நடத்தையை எதிர்பார்க்க முடியாது என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
முன்னதாக, ரெயிலில் பயணி ஒருவர் செய்த தவறான செயலுக்கான வீடியோவைப் பகிர்ந்து, ஒட்டுமொத்த மாற்றுப் பாலின சமூகத்தையும் தவறாகச் சித்தரித்து வெறுப்பைப் பரப்ப முயன்ற ஒருவருக்கும் சின்மயி காட்டமாகப் பதிலளித்திருந்தார். "குழந்தைப் பருவத்தில் இருந்தே பெண்கள் மீது ஆண்கள் நிகழ்த்தும் பாலியல் அத்துமீறல்களின் எண்ணிக்கையை யோசித்துப் பாருங்கள்; அப்படி இருக்க, ஒரு தனிநபரின் தவறுக்காக ஒரு சமூகத்தையே ஒட்டுமொத்தமாகக் குற்றம் சாட்ட எப்படித் துணிச்சல் வருகிறது?" என அவர் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். 'டோரதி' படத்திற்கு அவர் அளித்துள்ள இந்தத் துணிச்சலான ஆதரவு இணையத்தில் தற்போது பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.