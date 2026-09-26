சில முட்டாள்களுக்கு பதில் சொல்லி நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள்!- நடிகர் சூர்யா

சமூக ஊடகங்களில் வரும் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளிக்க வேண்டாம் என நடிகர் சூர்யா ரசிகர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற ரசிகர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு பேசிய பிரபல நடிகர் சூர்யா, சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்படும் எதிர்மறையான கருத்துகள் மற்றும் விமர்சனங்கள் குறித்து தனது கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டார். இணையதளங்களில் சிலர் செய்யும் தேவையில்லாத பதிவுகளுக்கு பதில் அளித்து ரசிகர்கள் தங்களது நேரத்தையும் ஆற்றலையும் வீணடிக்கக் கூடாது என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய நடிகர் சூர்யா, "சமூக வலைதளங்களில் ஒரு முட்டாள் ஏதோ ஒரு தவறான பதிவைப் போட்டால், அதற்கு நாமளும் பதில் சொல்லிக்கொண்டிருந்தால் நாமும் முட்டாளாகவே மாறிவிடுவோம். நாம் எப்போதும் நாமாகவே இருப்போம், அவர்கள் அவர்களாகவே இருக்கட்டும். எல்லோருக்கும் எல்லாவற்றையும் புரிய வைக்க வேண்டும் என்றோ அல்லது எல்லோரையும் மாற்ற வேண்டும் என்றோ நினைத்தால் அது மிகவும் கஷ்டமான விஷயம்" என்று குறிப்பிட்டார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், நாம் சொல்வது சிலருக்குப் புரியும், ஆனால் முக்கால்வாசிப் பேருக்குப் புரியாது என்பதால், தேவையில்லாத நபர்களிடம் பேசி ஆற்றலை வீணடிக்க வேண்டாம் என்று ரசிகர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார். எதிர்மறை எண்ணங்களுக்கும் வெறுப்புப் பிரசாரங்களுக்கும் இடம் தராமல், "அன்பை மட்டுமே நிரப்புவோம்" என்ற நேர்மறை எண்ணத்தோடு ரசிகர்கள் செயல்பட வேண்டும் என அன்பான கோரிக்கையை முன்வைத்தார்.