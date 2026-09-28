சினிமா செய்திகள்

"இதயத்தை தொட்ட அழகான படைப்பு!" – கவின், நயன்தாராவின் 'ஹாய்' திரைப்படத்தை பாராட்டிய இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து!

இயக்குநர் விஷ்ணு எடவன் மிக அற்புதமாகவும், அழகாகவும் எழுதியுள்ள திரைப்படம் 'ஹாய்' - அஷ்வத் மாரிமுத்து
Kavin - Nayanthara - Ashwath Marimuthu
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சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் 'தர்மன்' திரைப்படத்தை இயக்கி வரும் முன்னணி இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து, சமீபத்தில் வெளியான காதல் காவியமான 'ஹாய்' திரைப்படக் குழுவினருக்கு தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துள்ளார்.

இயக்குநரின் (X) பதிவு

திரைப்படம் குறித்து தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து, "இயக்குநர் விஷ்ணு எடவன் மிக அற்புதமாகவும், அழகாகவும் எழுதியுள்ள திரைப்படம் இது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், 'ஹாய்' படத்தை வெகுவாகப் பாராட்டிய அவர், "மிகவும் தூய்மையான, நேர்மையான மற்றும் இதயத்திற்கு நெருக்கமான திரைப்படங்கள் அமைவது மிகவும் அரிது" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

கவின் - நயன்தாரா நடிப்பு மற்றும் இசைக்கு பாராட்டு

இப்படத்தில் முதன்முறையாக இணைந்து நடித்துள்ள கவின் மற்றும் லேடி சூப்பர்ஸ்டார் நயன்தாரா ஆகியோரின் எதார்த்தமான நடிப்புத்திறனை அவர் வெகுவாகப் பாராட்டியுள்ளார்.

அத்துடன், படத்திற்கு ஆன்மாவாக விளங்கி உருகவைக்கும் இசையைக் கொடுத்துள்ள இசையமைப்பாளர் ஜென் மார்ட்டினின் இசைப் பணிகளையும் அவர் தனது பதிவில் பாராட்டியுள்ளார்.

திரைப்படத்தின் பின்னணி

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜிடம் உதவி இயக்குநராகப் பணியாற்றிய விஷ்ணு எடவன், இயக்குநராக அறிமுகமாகியுள்ள முதல் திரைப்படம் இதுவாகும்.

இப்படத்தில் கவின் - நயன்தாரா முதன்முறையாக ஜோடி சேர்ந்துள்ள இப்படத்தில் ராதிகா சரத்குமார், மறைந்த கே. பாக்யராஜ், கதிர் மற்றும் பிரபு உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

ஹாலிவுட் பாணியில் ஒரு தமிழ் படம்

இத்திரைப்படத்தின் விமர்சனங்கள் குறித்துப் பேசுகையில், இப்படம் அதன் கியூட்டான காட்சிகளால் ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்துள்ளது. 90-களில் வெளியான புகழ்பெற்ற ஹாலிவுட் காதல் திரைப்படங்களான 'ஸ்லீப்லெஸ் இன் சியாட்டில்' (Sleepless in Seattle), 'யூ ஹாவ் காட் மெயில்' (You’ve Got Mail) போன்ற படங்களின் உணர்வை இந்தத் தமிழ்ப் படம் பிரதிபலிப்பதாக சினிமா விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

தற்போது ரஜினிகாந்தின் 'தர்மன்' திரைப்பட வேலைகளில் பிஸியாக இருக்கும் அஷ்வத் மாரிமுத்து, சக கலைஞர்களின் நல்ல படைப்பைக் கொண்டாடி வாழ்த்தியுள்ளது திரையுலகினர் மத்தியில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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Maalai Malar
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