தனுஷ் நடிக்கும் 'ஓம்' படத்தின் 'சாப்டர் 2' வராது.. இதன் கதையே வேற - இயக்குநர் வைத்த ஷாக்!

'அமரன்' திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து, இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ் நடித்து வரும் புதிய திரைப்படம் ‘ஓம் - சாப்டர் 1’ (Om - Chapter 1). தனுஷின் 55-வது திரைப்படமாக உருவாகும் இப்படம் குறித்து, திரையுலகில் உலா வந்த மிக முக்கியமான வதந்திக்கு இயக்குநர் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
தலைப்பில் ‘சாப்டர் 1’ என்று இருப்பதால், இது இரண்டு பாகங்களாக வெளியாகுமா என்று ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த நிலையில், இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி முற்றிலும் வித்தியாசமான ஒரு தத்துவத்தை உடைத்துள்ளார்.
பொதுவாக தமிழ் சினிமாவில் ‘சாப்டர் 1’ என்று தலைப்பு வைத்தால், அடுத்த பாகம் வரும் என்பது எழுதப்படாத விதி. ஆனால், 'ஓம்' திரைப்படம் அந்த வழக்கமான பாணியில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது என்று இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார்.
சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் பேசிய அவர், 'சாப்டர் 1’ என்ற தலைப்பைப் பார்த்துவிட்டு, இதன் தொடர்ச்சியாக இரண்டாம் பாகம் வரும் என்று யாரும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். இது பல பாகங்களாக நீளும் கதை அல்ல. 'ஓம்' திரைப்படத்தின் ஒட்டுமொத்த கதையும் இந்த முதல் அத்தியாயத்திலேயே முழுமையாக, திருப்திகரமாக முடிவடைந்துவிடும் என்று கூறினார்.
இயக்குநரின் இந்த அதிரடி விளக்கம், படம் ஒரு முழுமையான ஆக்ஷன் த்ரில்லராக, எந்தவொரு தொங்குபாடும் (இல்லாமல் அமையப் போவதை உறுதி செய்துள்ளது.
வுண்டர்பார் பிலிம்ஸ் மற்றும் ஆர்டேக் ஸ்டுடியோஸ் இணைந்து தயாரிக்கும் இத்திரைப்படம், இந்திய சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரங்களின் சங்கமமாக மாறியுள்ளது.
இப்படத்தில் தனுஷிற்கு ஜோடியாக ஸ்ரீலீலா மற்றும் சாய் பல்லவி என இரு முன்னணி கதாநாயகிகள் நடிக்கின்றனர்.
மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மம்முட்டி இதில் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இதுகுறித்து பேசிய இயக்குநர், "மம்முட்டி சாருடைய கதாபாத்திரம் தமிழ் சினிமாவில் வழக்கமாகப் பார்க்கப்படும் தாதா பாணியில் இருக்காது, முற்றிலும் புதுமையாக இருக்கும்" என்று சஸ்பென்ஸ் வைத்துள்ளார்.
நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு பாலிவுட்டின் பழம்பெரும் நடிகர் நஸ்ருதீன் ஷா இப்படத்தின் மூலம் தமிழில் களம் இறங்குவது படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை பல மடங்கு உயர்த்தியுள்ளது.
ஆரம்பத்தில் இத்திரைப்படம் அக்டோபர் 16-ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. சில தொழில்நுட்பக் காரணங்களால் வெளியீடு ஒத்திவைக்கப்பட்டு, தற்போது நவம்பர் 20-ஆம் தேதி உலகெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் ரிலீசாகவுள்ளது.
கதை முதல் பாகத்திலேயே முற்றுப்பெறும் என்ற இயக்குநரின் அறிவிப்பு, தனுஷ் ரசிகர்களை நவம்பர் 20 அன்று திரையரங்குகளை நோக்கி படையெடுக்க வைக்க இப்போதே பெரிய உத்வேகத்தைக் கொடுத்துள்ளது.