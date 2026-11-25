கடந்த நவம்பர் 20-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படம், முதல் மூன்று நாட்களிலேயே உலகளவில் ரூ.100 கோடி வசூலைக் கடந்து சாதனை படைத்தது. பாக்ஸ் ஆபீஸ் தரவுகளை வெளியிடும் 'சாக்னில்க்' தளத்தின் அறிக்கையின்படி, 5-வது நாளான நேற்று இந்திய அளவில் ரூ.5.40 கோடி வசூலித்துள்ளது.
திங்கட்கிழமை வசூலான ரூ.6.30 கோடியுடன் ஒப்பிடும்போது, இது 14.3 சதவீதம் மட்டுமே குறைவாகும். இதன் மூலம் வார நாட்களிலும் படத்திற்கான வரவேற்பு குறையாமல் இருப்பது உறுதியாகியுள்ளது.
கடந்த 5 நாட்களில் இப்படம் இந்திய அளவில் ரூ.61.45 கோடி நிகர வசூலையும், ரூ.71.25 கோடி மொத்த வசூலையும் ஈட்டியுள்ளது. அத்துடன் வெளிநாடுகளில் இருந்து கிடைத்த ரூ.29.50 கோடி வசூலையும் சேர்த்து, உலகளவில் மொத்தமாக ரூ.100.75 கோடி வசூலித்துள்ளது.
அதே சமயம், ஞாயிற்றுக்கிழமையன்றே படம் ரூ.101 கோடியைக் கடந்துவிட்டதாகப் படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
முதல் நாளில் இந்திய அளவில் ரூ.18.10 கோடி வசூலித்து பிரம்மாண்டத் தொடக்கத்தைப் பெற்ற 'ஓ.எம்', சனிக்கிழமை ரூ.15.75 கோடியும், ஞாயிற்றுக்கிழமை ரூ.15.90 கோடியும் ஈட்டியது.
வாரத்தின் முதல் வேலை நாளான திங்கட்கிழமை 60.4 சதவீதம் சரிந்து ரூ.6.30 கோடியாக இருந்த நிலையில், நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை பெரிய சரிவின்றி ரூ.5.40 கோடியை வசூலித்துள்ளது.
நேற்று இந்தியா முழுவதும் 6,108 காட்சிகளில் சராசரியாக 22.2 சதவீத இருக்கைகள் நிரம்பியிருந்தன. மொழி வாரியாகப் பார்க்கும்போது, தமிழ் பதிப்பு அதிகபட்சமாக ரூ.44.30 கோடியும், தெலுங்கு பதிப்பு ரூ.14.90 கோடியும், இந்தி பதிப்பு ரூ.2.25 கோடியும் நிகர வசூலாகப் பெற்றுள்ளன.
குறிப்பாக நேற்று ஒரு நாளில் மட்டும் ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா மாநிலங்களில் ரூ.1.85 கோடியும், தமிழ்நாட்டில் ரூ.1.75 கோடியும் மொத்த வசூலாகக் கிடைத்துள்ளது.
'ஓ.எம்' படத்துடன் வெளியான 'அப்பக்குட்டி' திரைப்படம் 5-வது நாளில் ரூ.26 லட்சம் வசூலித்து, மொத்தமாக ரூ.2.10 கோடியை எட்டியுள்ளது. மற்றொரு படமான 'சத்தியவான் சாவித்திரி' நேற்று சுமார் ரூ.8 லட்சம் வசூலித்து, மொத்தமாக ரூ.1.02 கோடியை ஈட்டியுள்ளது.
தனுஷுடன் இணைந்து மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா, நசீருதீன் ஷா, ரேணு தேசாய் மற்றும் இந்திரன்ஸ் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ள இப்படம், தொடர்ந்து திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.