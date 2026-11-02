நவம்பர் 6-ல் தனுஷ் நடித்த 'ஓம்' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா!

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள 'ஓம் - சாப்டர் 1: உதிரம் - தி பிளட் வுட்' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா வரும் நவம்பர் 6-ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெறவுள்ளது.
இப்படத்தின் பிரம்மாண்ட இசை வெளியீட்டு விழா சென்னை சாய்ராம் பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெற உள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பான பிரத்யேக விளம்பர வீடியோ ஒன்றையும் படக்குழுவினர் சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து தேதியையும் இடத்தையும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
'ரங்கூன்' மற்றும் தேசிய விருது பெற்ற 'அமரன்' திரைப்படங்களை இயக்கிய ராஜ்குமார் பெரியசாமி, இப்படத்தை எழுதி இயக்கியுள்ளார். இயக்குநராக இவருக்கு இது மூன்றாவது திரைப்படமாகும்.
இத்திரைப்படத்தின் மூலம் முதன்முறையாக நடிகர் தனுஷ் மற்றும் மலையாள மெகா ஸ்டார் மம்மூட்டி ஆகியோர் இணைந்து நடித்துள்ளனர். இவர்களுடன் சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா, நசீருதீன் ஷா மற்றும் இந்திரன்ஸ் உள்ளிட்ட பல முக்கிய நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ளனர்.
தனுஷின் 55-ஆவது திரைப்படமான இக்கதைக்களம் தற்காலிகமாக 'D55' என்று அழைக்கப்பட்டு வந்தது. பின்னர், 'ஓம் - சாப்டர் 1: உதிரம் - தி பிளட் வுட்' என்று தலைப்பு மாற்றப்பட்டது.
ஒரு அதிரடி ஆக்ஷன் த்ரில்லராக உருவாகியுள்ள இத்திரைப்படத்தின் கதைக்களம் காடுகளை மையமாகக் கொண்டது. திருவண்ணாமலை மற்றும் மலேசியா போன்ற பகுதிகளில் இதன் முக்கியக் காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டுள்ளன.
இத்திரைப்படம் முதலில் அக்டோபர் 16 அன்று, ரஜினிகாந்தின் 'ஜெயிலர் 2' வெளியான அடுத்த நாள் திரைக்கு வர திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், சூப்பர் ஸ்டார் படத்திற்கு மரியாதை அளிக்கும் வகையிலும், வசூல் மோதலைத் தவிர்க்கவும் படத்தின் வெளியீட்டை ஒத்திவைப்பதாகத் தனுஷ் அறிவித்தார்.
தீபாவளிப் பண்டிகைக்கு சூர்யாவின் 'சீன்' திரைப்படம் வெளியாகவுள்ளதால், அப்போதும் படம் வெளியாகவில்லை. தற்போது, வரும் நவம்பர் 20-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் இத்திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்படத்திற்கு சாய் அபியங்கர் இசையமைத்துள்ளார். எழில் அரசு K ஒளிப்பதிவு செய்ய, R. கலைவாணன் படத்தொகுப்பு பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். வுண்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் மற்றும் ஆர்-டேக் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து இப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளன.