கதாநாயகியாகக் களமிறங்கும் நடிகை தேவயானி மகள் - பூஜையுடன் தொடங்கிய ‘Black Night Boys ’ திரைப்படம்

தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்த தேவயானி மற்றும் பிரபல இயக்குநர் ராஜகுமாரன் தம்பதியினரின் இளைய மகள் பிரியங்கா ராஜகுமாரன், புதிய திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாகத் தனது திரைப்பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளார்.
பிரியங்கா ராஜகுமாரன் கதாநாயகியாக அறிமுகமாகும் ‘பிளாக் நைட் பாய்ஸ்’ (Black Night Boys) திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையில் சிறப்பு பூஜையுடன் கோலாகலமாகத் தொடங்கியது.
சின்னத்திரை மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் வீடியோக்கள் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பேராதரவைப் பெற்று பிரபலமான அமல் அஜித் இத்திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார்.
அவருக்கு ஜோடியாக, நட்சத்திர தம்பதிகளான தேவயானி – ராஜகுமாரனின் மகள் பிரியங்கா ராஜகுமாரன் கதாநாயகியாக அறிமுகமாகிறார்.
இத்திரைப்படத்தை Arul Murugann Picture மற்றும் Dream Runway 26th Century ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து பிரம்மாண்டமாகத் தயாரிக்கின்றன.
இப்படத்தை இயக்குநர் செம்பர் வி. முருகேசன் இயக்குகிறார். மேலும், பிரபல ஒளிப்பதிவாளர் மனோஜ் பரமஹம்சா மற்றும் 'பிரேமிஸ்தே' (காதல்) புகழ் ஜாசுவா ஸ்ரீதர் இசையமைப்பாளராகவும் இந்தத் திரைப்படத்தில் பணியாற்றுகின்றனர்.
சென்னையில் நடைபெற்ற இந்தத் தொடக்க விழா பூஜையில், படக்குழுவினருடன் சிறப்பு விருந்தினராக நடிகை தேவயானியும் கலந்துகொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தி படப்பிடிப்பைத் தொடங்கி வைத்தார்.
இளைஞர்களைக் கவரும் வகையிலான அழகான காதல் கதையாகவும், அனைத்து வயதினரும் ரசிக்கும்படியான குடும்ப பொழுதுபோக்குத் திரைப்படமாகவும் இப்படம் உருவாக்கப்பட உள்ளது என்று படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.