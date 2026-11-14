'டெலிவரி பாய்' படத்தின் "Bottle Gang" பாடல் வெளியானது..

இயக்குநர் நானி இயக்கத்தில், நடிகர் லியோ சிவகுமார் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள 'டெலிவரி பாய்' திரைப்படத்திலிருந்து "பாட்டில் கேங்" என்ற புதிய பாடல் இன்று வெளியாகியுள்ளது. இப்பாடலை பிரபல பாடகி தீ வரிகள் எழுதி அவரே பாடியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
குடும்பப் பின்னணியில் மிகவும் உணர்வுப்பூர்வமான கதையுடன் இப்படம் உருவாகியுள்ளது. தனது தாயைக் காப்பாற்றப் போராடும் ஒரு சாதாரண டெலிவரி பாய் இளைஞனின் வாழ்க்கையையும், அவனது போராட்டங்களையும் மையமாகக் கொண்டு இந்தத் திரைப்படம் செதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் லியோ சிவகுமாருக்கு ஜோடியாக பிரிகிடா நடித்துள்ளார். மேலும் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் மூத்த நடிகை ராதிகா சரத்குமார், துஷ்யந்த், காளி வெங்கட் மற்றும் போஸ் வெங்கட் உள்ளிட்ட முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ளனர்.
சென்னை மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. ஒட்டுமொத்தமாக வெறும் 42 நாட்களிலேயே ஒட்டுமொத்தப் படப்பிடிப்பையும் படக்குழுவினர் வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளனர்.
தற்போது இப்படத்தின் இறுதிக்கட்டப் பணிகள் மிகத்தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இப்படத்திற்கு சுந்தரமூர்த்தி இசையமைக்க, பிரசன்ன குமார் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். வசந்த் படத்தொகுப்புப் பணிகளைக் கவனித்து வருகிறார்.
முதலில் இத்திரைப்படம் அக்டோபர் மாதமே வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது, சில காரணங்களால் தள்ளிப்போனது.
சமீபத்தில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, நடிகர் லியோ சிவகுமார் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதியை அதிகாரப்பூர்வமாகப் பகிர்ந்திருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
சமீபத்தில் நடிகர் சிலம்பரசன் வெளியிட்ட இப்படத்தின் டிரெய்லர் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
அதன்படி, 'டெலிவரி பாய்' திரைப்படம் வருகிற நவம்பர் 27-ஆம் தேதி உலகமெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. படம் ரிலீஸாக இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், தற்போது வெளியாகியுள்ள "பாட்டில் கேங்" பாடல் இணையத்தில் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல கவனத்தைப் பெற்று வருகிறது.