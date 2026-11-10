பிரபல ஒளிப்பதிவாளர் ஷாஜி குமார் மறைவு- நடிகர் மோகன்லால் உருக்கமான இரங்கல்

மலையாளத் திரையுலகின் முன்னணி ஒளிப்பதிவாளரான ஷாஜி குமாரின் மறைவுக்கு நடிகர் மோகன்லால் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார். 'நரன்' திரைப்படம் தொடங்கி தங்களது இறுதிக் கூட்டணியான 'அதிமனோகரம்' வரை நீண்ட காலமாகக் கலையுலகில் தம்மோடு பயணித்த அவரது நட்பையும், கேமரா மூலம் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் தனித்துவமான திறமையையும் அவர் நினைவு கூர்ந்துள்ளார்.
ஐம்பதுக்கும் அதிகமான திரைப்படங்களில் ஒளிப்பதிவாளராகப் பணிபுரிந்துள்ள ஷாஜி குமார், இன்று கொச்சியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் காலமானார். அவருக்கு வயது 57. திலீப் நடிப்பில் உருவாகும் 'ஹெனாக்' படத்தின் படப்பிடிப்பின்போது ஆலப்புழாவில் திடீர் உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அவர் மேல் சிகிச்சைக்காகக் கொச்சிக்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில் இந்தத் துயரச் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.
இயக்குநர் ஜோஷி இயக்கத்தில் 2005-ஆம் ஆண்டு வெளியான 'நரன்' படத்தின் மூலமாகத்தான் ஷாஜி குமார் மோகன்லாலுடன் முதன்முறையாக இணைந்து பணியாற்றினார். அதனைத் தொடர்ந்து 'மகா சமுத்திரம்', 'பாபா கல்யாணி', 'ரெட் சில்லீஸ்', 'புலிமுருகன்', 'ஒடியன்' மற்றும் 'இட்டிமேனி: மேட் இன் சைனா' உள்ளிட்ட பல புகழ்பெற்ற திரைப்படங்களில் இவர்கள் கூட்டணி அமைத்துள்ளனர். குறிப்பாக வைசாக் இயக்கத்தில் வெளியான 'புலிமுருகன்' திரைப்படம் மலையாளத் திரையுலகில் நூறு கோடி ரூபாய் வசூல் சாதனையை எட்டிய முதல் படம் என்ற வரலாற்று சாதனையை படைத்ததில் ஷாஜியின் ஒளிப்பதிவு முக்கியப் பங்கு வகித்தது.
ஷாஜியின் மறைவு மிகுந்த வருத்தமளிப்பதாகவும், ஒளிப்பதிவுத் துறைக்கு அவர் ஆற்றிய பங்களிப்புக்கு அஞ்சலி செலுத்தியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். "எங்கள் அன்புக்குரிய ஷாஜி குமார் நம்மிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டார். அவரது மறைவு மிகுந்த வருத்தத்தை அளிக்கிறது. ஒளிப்பதிவுக் கலையில் தனக்கென ஒரு தனி முத்திரையைப் பதித்த ஷாஜி, நம்மை விட்டு மிக விரைவில் பிரிந்துவிட்டார்," என இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
ஷாஜி குமாரின் மறைவுச் செய்தி மலையாளத் திரையுலகில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மோகன்லால் மட்டுமல்லாமல், நடிகர் சுரேஷ் கோபியும் தங்களது கூட்டுப் பயணங்களை நினைவுகூர்ந்து அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளனர். சுரேஷ் கோபி நடிப்பில் உருவாகி வரும் 'ஒட்டக்கொம்பன்' படத்திற்கும் ஷாஜிதான் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். மோகன்லால் மற்றும் தருண் மூர்த்தி கூட்டணியில் டிசம்பர் 24-ஆம் தேதி திரைக்கு வரவிருக்கும் ‘அதிமனோகரம்’ திரைப்படம் இவர்களின் கூட்டணியில் வெளிவரும் கடைசிப் படமாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.