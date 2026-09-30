பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 10 : ரூ.5 லட்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு பாதியிலேயே வெளியேறிய குமரன்!

Bigg Boss Tamil Season 10 நிகழ்ச்சியில் முதல்முறையாக Money Box Twist அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சவின்யா, ஜாவீத், லட்சுமி பிரியா, குமரன் உள்ளிட்ட 6 போட்டியாளர்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் கொண்ட Money Box வழங்கப்பட்டது.
இதில் யார் வேண்டுமானாலும் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு, தாமாக முன்வந்து வீட்டை விட்டு வெளியேறலாம் என Bigg Boss அறிவித்தார்.
ரூ. 5 லட்சத்தை எடுப்பதா அல்லது Bigg Boss பயணத்தை தொடர்வதா என்ற இக்கட்டான சூழலில் போட்டியாளர்கள் சிக்கினர்.
மற்ற போட்டியாளர்கள் குமரனிடம் Money Box-ஐ எடுக்க வேண்டாம் என்றும், வீட்டிலேயே இருந்து தனது பயணத்தை தொடருமாறும் கேட்டுக்கொண்டனர்.
ஆனால் மற்ற போட்டியாளர்களின் வேண்டுகோளை மீறி, கண்ணீருடன் குமரன் ரூ.5 லட்சம் Money Box-ஐ தேர்வு செய்து Bigg Boss வீட்டை விட்டு வெளியேறினார்.
இதன் மூலம் Season 10-ல் அவரது பயணம் முடிவுக்கு வந்தது. குமரனின் இந்த எதிர்பாராத முடிவு வீட்டில் உணர்ச்சிகரமான தருணத்தை ஏற்படுத்தியது. இது Bigg Boss Tamil Season 10-ன் மற்றுமொரு பரபரப்பான திருப்பமாக பார்க்கப்படுகிறது.