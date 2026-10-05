பிக்பாஸ் வீட்டில் TTF வாசன் - ஜேசன் இடையே வெடித்த மோதல்!

பிரபல தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியான பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 10 விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், தற்போது வீட்டில் உள்ள போட்டியாளர்களுக்கு இடையே மோதல்களும், பரபரப்பும் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்துள்ளன.
அந்த வகையில், படுக்கையறை பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த காலணிகள் தொடர்பாக ஏற்பட்ட ஒரு சிறிய கருத்து வேறுபாடு, தற்போது வீட்டில் மிகப்பெரிய புயலைக் கிளப்பியுள்ளது.
பிக்பாஸ் வீட்டின் படுக்கையறை பகுதியில் காலணிகளை வைப்பது தொடர்பாக, போட்டியாளர்கள் TTF வாசன் மற்றும் ஜேசன் ஆகிய இருவருக்கும் இடையே திடீரென ஒரு சிறிய கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது.
ஆரம்பத்தில் சாதாரணமாகத் தொடங்கிய இந்த விவாதம், அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே இரு தரப்பிலும் கோபத்தை தூண்டி, கடுமையான வாக்குவாதமாக மாறியது.
இருவரும் ஒருவரையொருவர் நோக்கி ஆவேசமாக வார்த்தைகளை தடித்துப் பேசத் தொடங்கினர். வாக்குவாதம் தீவிரமடைந்த நிலையில், கோபத்தின் எல்லைக்கே சென்ற இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி ஆக்ரோஷமாக முன்னேறிச் சென்றனர்.
இதனால் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் எந்த நேரத்திலும் உடல் ரீதியான மோதல்வெடிக்கலாம் என்ற அதீத பதற்ற சூழல் நிலவியது.
சூழ்நிலை கையை மீறிச் செல்வதையும், வன்முறையாக மாறக்கூடும் என்பதையும் உணர்ந்த வீட்டில் இருந்த மற்ற போட்டியாளர்கள் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர். இருவருக்கும் இடையே சுவர்போல நின்று, அவர்களைப் பிடித்துத் தடுத்து நிறுத்தினர்.
தொடர்ந்து இருவரையும் தனித்தனியாக அழைத்துச் சென்று சமாதானப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். சக போட்டியாளர்களின் இந்த உடனடி மற்றும் சமயோசிதமான தலையீட்டால், இந்த மோதல் மேலும் பெரிய அளவில் வெடிக்காமல் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது.
இருப்பினும், இந்த சம்பவத்திற்குப் பிறகு பிக்பாஸ் வீடு முழுவதும் கடுமையான பதற்றமும், ஒருவித அமைதியற்ற சூழலும் நிலவி வருகிறது. பிக்பாஸ் வீட்டில் ஒரு சிறிய, சாதாரண கருத்து வேறுபாடு கூட எவ்வளவு விரைவாக மிகப்பெரிய மோதலாகவும், சண்டையாகவும் உருவெடுக்கக்கூடும் என்பதை இந்த சம்பவம் மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளது.
இந்த மோதலின் தாக்கம் வரும் நாட்களில் வீட்டில் என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.