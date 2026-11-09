பிக்பாஸ் பாலாஜி வீட்டில் போதைப்பொருள் சோதனை: சிக்கியது என்ன?

எந்தவித முன்னறிவிப்புமின்றி அல்லது முறையான தேடுதல் ஆணை ஏதும் இல்லாமல் திடீரென நடத்தப்பட்ட இந்த அதிரடி சோதனையால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தீபாவளிப் பண்டிகை நாளில் சென்னையில் உள்ள நடிகர் பாலாஜி முருகதாஸின் இல்லத்தில் போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறையினர் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்ட சம்பவம் திரைத்துறையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்து, அதன் பிறகு பல்வேறு திரைப்படங்களில் நடித்து பிரபலமானவர் நடிகர் பாலாஜி முருகதாஸ். தீபாவளி நல்வேளையில் அவரது வீட்டிற்குள் நுழைந்த பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டது குறித்து அவர் கடுமையான கண்டனங்களைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
தீபாவளி திருநாளை கொண்டாடும் வகையில் வீட்டின் அமைதியான சூழலில் இருந்த நடிகர் பாலாஜி முருகதாஸின் இல்லத்திற்கு, நேற்று நள்ளிரவு திடீரென பத்திற்கும் மேற்பட்ட போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறையினர் வந்துள்ளனர். எந்தவித முன்னறிவிப்புமின்றி அல்லது முறையான தேடுதல் ஆணை ஏதும் இல்லாமல் திடீரென நடத்தப்பட்ட இந்த அதிரடி சோதனையால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இருப்பினும், தான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்பதால் காவல்துறையினருக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளித்து அவர்களை வீட்டிற்குள் அனுமதித்ததாக நடிகர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காவல்துறையினர் தீவிரமாக சோதனையிட்ட போதிலும், அவரது வீட்டில் போதைப்பொருட்கள் எதுவும் சிக்கவில்லை என்றும், மாறாக வீட்டில் வளர்க்கப்படும் மூன்று பூனைகளும் ஒரு நாயும் மட்டுமே சிக்கியதாகவும் நடிகர் பாலாஜி முருகதாஸ் வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தனக்கு எதிராகப் புகார் அளித்தது யார், எதற்காக இந்தப் புகார் அளிக்கப்பட்டது என்ற விபரங்களை காவல்துறையினர் இதுவரை தெரிவிக்கவில்லை என்று குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
மேலும், தேவைப்பட்டால் எப்போது வேண்டுமானாலும் ரத்தப் பரிசோதனை செய்துகொள்ளத் தான் தயராக இருப்பதாகவும், ஆனால் உரிய காரணமின்றி காவல்துறை இந்த விவகாரத்தில் நடந்து கொண்ட விதம் வெட்கக்கேடானது என்றும் அவர் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார். தீபாவளி தினத்தன்று பிரபல நடிகர் ஒருவரின் வீட்டில் காவல்துறை நடத்தியுள்ள இந்த திடீர் சோதனைச் சம்பவம் சமூக வலைதளங்களிலும் திரை வட்டாரத்திலும் தற்போது பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.