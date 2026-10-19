அர்ஜுன் தாஸ் - மதுமிதா கூட்டணியில் பரபரப்பான க்ரைம் த்ரில்லர்: டைட்டில் அறிவிப்பு!

அர்ஜுன் தாஸ் - மதுமிதா இணையும் புதிய படத்திற்கு 'ஜான் டோ' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
முன்னதாக, 2017-ல் வெளியான புகழ்பெற்ற மலையாளத் திரைப்படமான 'அங்கமாலி டைரிஸ்' படத்தின் ஹிந்தி ரீமேக்கிற்காக இந்த நடிகர்-இயக்குநர் கூட்டணி இணையவுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தன.
ஆனால், அது குறித்த எந்தவொரு புதிய அப்டேட்டும் இல்லாத நிலையில், தற்போது இந்த புதிய படத்தின் தலைப்பு வெளியாகியுள்ளது.
ஒரு விறுவிறுப்பான க்ரைம் த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகும் இத்திரைப்படத்தில் அர்ஜுன் தாஸ் முதன்மை பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். அவருடன் சஞ்சனா நடராஜன் மற்றும் சிருஷ்டி ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளனர்.
இப்படத்தை 'பாகுபலி' போன்ற பிரம்மாண்ட படங்களைத் தயாரித்த அர்கா மீடியா ஒர்க்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் பிரசாத் தேவினேனி மற்றும் சோபு யார்லகட்டா தயாரிக்கின்றனர்.
இப்படத்தின் கதை மற்றும் திரைக்கதையை இயக்குநர் மதுமிதா, நிக்கோலஸ் செவாலியருடன் இணைந்து எழுதியுள்ளார். படத்திற்கு முஜீப் மஜீத் இசையமைக்க, பிரீதா ஜெயராமன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார்.
விஜய் வெங்கடராமன் படத்தொகுப்பு பணிகளையும், தினேஷ் சுப்பராயன் சண்டைப்பயிற்சி இயக்கத்தையும் மேற்கொள்கின்றனர்.
இயக்குநர் மதுமிதா ஏற்கனவே 'வல்லமை தாராயோ', 'கொல கொலயா முந்திரிக்கா', 'கே.டி' போன்ற படங்களை இயக்கியுள்ளார். சமீபத்தில் இவரது இயக்கத்தில் 'கே.டி' படத்தின் ஹிந்தி ரீமேக்கான 'காளிதர் லாபதா' வெளியானது.
அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் இந்த ஆண்டில் 'கான் சிட்டி', 'ஒன்ஸ் மோர்' மற்றும் நெட்ஃபிலிக்ஸ் தொடரான '#லவ்' ஆகியவை வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது. முன்னதாக, 'புத்தம் புது காலை விடியாதா' என்ற ஆந்தாலஜி தொடரில் மதுமிதா மற்றும் அர்ஜுன் தாஸ் இருவரும் வெவ்வேறு கதைகளில் பணியாற்றியிருந்த நிலையில், தற்போது முதன்முறையாக நேரடியாக இணைந்துள்ளனர்.