அர்ஜுன் தாஸ் நடித்த 'ஜான் டோ' படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது!

'கைதி', 'மாஸ்டர்' மற்றும் 'அநீதி' ஆகிய திரைப்படங்களின் மூலம் தனது காந்தக் குரலாலும், தனித்துவமான நடிப்பாலும் ரசிகர்களைக் கவர்ந்த நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜான் டோ' திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ டிரெய்லர் தற்பொழுது வெளியாகி இணையத்தில் பெரும் வைரலாகி வருகிறது.
உலகளவில் வசூல் சாதனை படைத்த 'பாகுபலி' திரைப்படத்தைத் தயாரித்த ஆர்கா மீடியா ஒர்க்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் பிரசாத் தேவினேனி மற்றும் ஷோபு யார்லகட்டா இணைந்து இந்தப் படத்தை மிகவும் பிரம்மாண்டமாகத் தயாரித்துள்ளனர்.
'கருங்காப்பியம்' மற்றும் 'கேடி (எ) கருப்புதுரை' ஆகிய படங்களை இயக்கிப் பாராட்டுக்களைப் பெற்ற பெண் இயக்குனர் மதுமிதா இத்திரைப்படத்தைக் கதை, திரைக்கதை எழுதி இயக்கியுள்ளார்.
தற்போது வெளியாகியுள்ள டிரெய்லர், ஒரு நள்ளிரவில் நடக்கும் மர்மமான சம்பவங்கள் மற்றும் காவல்துறை விசாரணையுடன் மிகவும் விறுவிறுப்பாகத் தொடங்குகிறது.
வழக்கம்போல அர்ஜுன் தாஸின் கம்பீரமான குரலும், அவரது மிரட்டலான ஆக்ரோஷமான நடிப்பும் இந்த டிரெய்லரின் மிகப்பெரிய பலமாக அமைந்துள்ளது. அடையாளம் தெரியாத ஒரு நபரைக் குறிக்கும் 'ஜான் டோ' என்ற தலைப்பிற்கு ஏற்றவாறு, எதிர்பாராத திருப்பங்கள் மற்றும் சஸ்பென்ஸ் நிறைந்த காட்சிகளுடன் டிரெய்லர் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திரைப்படத்தில் அர்ஜுன் தாஸுடன் இணைந்து சஞ்சனா நடராஜன், ஸ்ருஷ்டி, அனுபமா குமார், அர்ச்சனா சன்தோக், 'பூர்வாங்கி' படவா கோபி மற்றும் ஜாரா வினீத் சன்தோக் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
முஜீப் மஜீத் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். ஒளிப்பதிவுவை பிரீதா ஜெயராமன் கையாண்டுள்ளார். விஜய் வெங்கடரமணன் எடிட்டிங் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார்.
ஏற்கனவே அர்ஜுன் தாஸின் நடிப்பிற்குப் பெரிய ரசிகர் பட்டாளம் இருக்கும் நிலையில், 'பாகுபலி' தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள இந்த 'ஜான் டோ' திரைப்படம் த்ரில்லர் ரசிகர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விருந்தாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.