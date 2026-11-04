இது வெறும் படமல்ல, நமது கலாச்சாரத்தின் அடையாளம்: 'ராமாயணா' படத்திற்கு ஆதரவு கரம் நீட்டிய அல்லு அர்ஜுன்!

படம் திரைக்கு வர இன்னும் சில மணி நேரங்களே உள்ள நிலையில், பிரபல தெலுங்குத் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான அல்லு அர்ஜுன் 'ராமாயணா' படக்குழுவினருக்கு தனது முழுமையான ஆதரவையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துள்ளார்.
இயக்குனர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில், உலகளவில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள பிரம்மாண்டமான பான்-இந்தியா திரைப்படம் 'ராமாயணா: ரைஸ் ஆஃப் எ லெஜண்ட்'. இப்படம் வருகிற 5-ஆம் தேதி தீபாவளி விருந்தாக உலகமெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. இப்படத்தில் ரன்பீர் கபூர் ராமர் கதாபாத்திரத்திலும், சாய் பல்லவி சீதையாகவும், முன்னணி நடிகர் யஷ் ராவணனாகவும் நடித்துள்ளனர். இந்திய சினிமாவின் தரத்தை உலக அளவில் உயர்த்தும் முயற்சியாக உருவாகியுள்ள இந்த மீதான எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
படம் திரைக்கு வர இன்னும் சில மணி நேரங்களே உள்ள நிலையில், பிரபல தெலுங்குத் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான அல்லு அர்ஜுன் 'ராமாயணா' படக்குழுவினருக்கு தனது முழுமையான ஆதரவையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், இந்தத் திரைப்படம் வெறும் பொழுதுபோக்கு படம் மட்டுமல்ல என்றும், இது நமது நாட்டின் கலாச்சாரத்தை உலகிற்கு எடுத்துரைக்கும் ஒரு புனிதமான அடையாளம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் இந்திய சினிமாவின் தொழில்நுட்ப மற்றும் கலைத் தரத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல இப்படம் ஒரு முக்கிய படியாக அமையும் என்று அவர் பாராட்டியுள்ளார்.
நம் நாட்டின் இதிகாச கதைகளையும், நமது பெருமைமிக்க பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தையும் தாங்கி வரும் இதுபோன்ற தூய முயற்சிகளை ஆதரிக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு சினிமா ரசிகரின் கடமை என்று அல்லு அர்ஜுன் ரசிகர்களைக் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். திரையுலகினர் அனைவரும் மொழி எல்லைகளைத் தாண்டி இப்படத்திற்குத் தங்களது ஆதரவை வழங்க வேண்டும் என்று அவர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். 'ஜெய் ஸ்ரீ ராம்' என்ற முழக்கத்துடன் அவர் வெளியிட்டுள்ள இந்தச் செய்தி தற்போது சமூக வலைதளங்களில் மிக வேகமாகப் பரவி வருவதுடன், படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பை மேலும் பல மடங்கு உயர்த்தி உள்ளது.
நமித் மல்ஹோத்ராவின் பிரைம் ஃபோகஸ் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் யஷின் மான்ஸ்டர் மைண்ட் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு ஆஸ்கார் விருது பெற்ற இசையமைப்பாளர்கள் ஏ.ஆர். ரகுமான் மற்றும் ஹான்ஸ் ஜிம்மர் இணைந்து இசையமைத்துள்ளனர். இரண்டு பாகங்களாக உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் முதல் பாகம் இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகவுள்ளது. முன்பதிவுத் தொகையில் ஏற்கனவே உலக அளவில் பல சாதனைகளை முறியடித்துள்ள இப்படம், பாக்ஸ் ஆபிஸில் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனையைப் படைக்கும் என்று வர்த்தக நிபுணர்கள் உறுதியாக நம்புகின்றனர்.