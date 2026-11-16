"கர்ப்பிணியாக இருந்தபோது ஒரு நாளைக்கு 100 சிகரெட் புகைத்தேன்" – பிரபல நடிகையின் தாய் பேட்டி!

பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகையான ஆலியா பட்டின் தாயாரும், மூத்த நடிகையுமான சோனி ரஸ்தான், தான் கர்ப்பமாக இருந்தபோது ஒரு திரைப்படக் காட்சிக்காக ஒரு நாளைக்கு 100 சிகரெட்டுகள் வரை புகைத்ததாகக் கூறி பெரும் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளார்.
சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் அவர் பகிர்ந்துள்ள இந்தத் தகவல் தற்போது இணையதளங்களில் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.
கடந்த 1993-ஆம் ஆண்டு பாலிவுட்டில் வெளியான 'கும்ரா' என்ற திரைப்படத்தில் சோனி ரஸ்தான் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடித்துக் கொண்டிருந்தார்.
அந்தப் படப்பிடிப்பின் போது, அவர் கர்ப்பமாக இருந்திருக்கிறார். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாகத் தான் கர்ப்பமுற்றிருக்கும் விஷயம் அந்தச் சமயத்தில் அவருக்கே தெரியவில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
"கும்ரா படத்தின் சில காட்சிகளுக்காக நான் சிகரெட் புகைக்க வேண்டியிருந்தது. படத்தின் தத்ரூபத்திற்காகப் பல டேக்குகள் வாங்கப்பட்டதால், ஒரு நாளைக்குக் கிட்டத்தட்ட 100 சிகரெட்டுகள் வரை நான் புகைக்க நேர்ந்தது.
அப்போது நான் வயிற்றிலே ஒரு குழந்தையை (ஆலியா பட்) சுமந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பது எனக்குத் தெரியாது" என்ற தகவலைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
மேலும் பேசிய அவர், "உண்மையில் நான் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவள் கிடையாது. ஆனால், அந்தத் திரைப்படத்தின் காட்சிகளுக்காகத் தொடர்ந்து சிகரெட் புகைத்ததன் விளைவாக, படப்பிடிப்பு முடிந்த பிறகும் எனக்கு சிகரெட் புகைக்கும் ஆர்வம் தொற்றிக்கொண்டது" என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
பாலிவுட்டின் பிரபல திரைப்பட தயாரிப்பாளரான மகேஷ் பட்டின் மனைவியே இந்த சோனி ரஸ்தான் ஆவார். இந்த தம்பதியருக்கு ஷாகீன் பட் என்ற மூத்த மகளும், பாலிவுட்டின் டாப் நடிகையான ஆலியா பட் என்ற இளைய மகளும் உள்ளனர்.
வயிற்றில் ஆலியா பட்டைச் சுமந்தபடி, தெரியாமல் ஒரு நாளைக்கு 100 சிகரெட்டுகள் வரை சோனி ரஸ்தான் புகைத்ததாகக் கூறியுள்ள இந்தத் தகவல், பாலிவுட் வட்டாரத்திலும் ரசிகர்கள் மத்தியிலும் தற்போது பெரும் பரபரப்பாகப் பேசப்பட்டு வருகிறது.