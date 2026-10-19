கீர்த்தி சுரேஷ் - ராதிகா ஆப்தே இணையும் ‘அக்கா’ வெப் தொடரின் டீசர் வெளியானது!

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் மற்றும் பாலிவுட் நட்சத்திரம் ராதிகா ஆப்தே ஆகியோர் முதன்முறையாக இணைந்து நடித்துள்ள 'அக்கா' வெப் தொடரின் விறுவிறுப்பான டீசர் தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகியுள்ளது. பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இத்தொடர் விரைவில் ஓடிடி தளத்தில் ஸ்ட்ரீமிங் ஆகவுள்ளது.
கீர்த்தி சுரேஷ் மற்றும் ராதிகா ஆப்தே ஆகியோருடன் தன்வி ஆஸ்மி, அன்ஷுமான் புஷ்கர் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள இத்தொடர், ஒரு பீரியட் க்ரைம் திரில்லர் பாணியில் உருவாகியுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் தர்மராஜ் ஷெட்டி எழுதி இயக்கியுள்ள இந்த வெப் தொடரை, பாலிவுட்டின் புகழ்பெற்ற ஒய்ஆர்எப் என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் சார்பில் ஆதித்யா சோப்ரா தயாரித்துள்ளார்.
இத்தொடரின் கதை 1980-களின் காலகட்டத்தில், தென்னிந்தியாவில் உள்ள 'பெர்னூர்' என்ற கற்பனையான ஒரு நகரத்தை மையமாகக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பெண்களின் ஆதிக்கம் நிறைந்த ஒரு சமூகத்தில், அதிகாரத்தைக் கையில் வைத்திருக்கும் பெண்கள் குழுவைச் சுற்றி இதன் திரைக்கதை நகர்கிறது. அவர்களின் அதிகாரத்திற்கு வெளியிலிருந்து வரும் ஒரு நபரால் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட, அதை அவர்கள் எப்படி எதிர்கொள்கிறார்கள் என்ற மோதல்களை விறுவிறுப்பான த்ரில்லர் பாணியில் இயக்குநர் உருவாக்கியுள்ளார்.
கடந்த 2023-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இத்தொடர் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது. அதைத் தொடர்ந்து 2025-ம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் இதன் முதல் தோற்றப் போஸ்டர் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
நீண்ட காலமாகத் தயாரிப்பில் இருந்து வந்த இந்த வெப் தொடர், தற்போது முழுமையாக முடிவடைந்து ரிலீசுக்குத் தயாராகியுள்ளது.
தற்போது வெளியாகியுள்ள டீசர் ரசிகர்களிடையே படத்தின் மீதான ஆவலைத் தூண்டியுள்ளது. அனைத்துப் பணிகளும் நிறைவடைந்துள்ள 'அக்கா' வெப் தொடர், வரும் அக்டோபர் 30-ம் தேதி நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் நேரடியாக வெளியாக உள்ளது.
இரண்டு அசாத்திய திறமை வாய்ந்த நடிகைகளான கீர்த்தி சுரேஷ் மற்றும் ராதிகா ஆப்தேவின் நடிப்பு மோதலைக் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர்.