ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் தனது மகன்களுடன் திருவண்ணாமலை கோவிலில் சாமி தரிசனம்

தமிழ் திரையுலகின் பிரபல இயக்குநரும், நடிகர் ரஜினிகாந்தின் மூத்த மகளுமான ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த், தனது மகன்கள் யாத்ரா மற்றும் லிங்காவுடன் திருவண்ணாமலை அருள்மிகு அண்ணாமலையார் கோவிலுக்குச் சென்று சாமி தரிசனம் செய்துள்ளார்.
கடந்த 2004-ம் ஆண்டு நடிகர் தனுஷை திருமணம் செய்துகொண்ட ஐஸ்வர்யாவுக்கு, யாத்ரா மற்றும் லிங்கா என இரு மகன்கள் உள்ளனர். 18 ஆண்டுகள் தம்பதியாக வாழ்ந்த இவர்கள், கடந்த 2022-ம் ஆண்டு தங்களது பிரிவை அறிவித்தனர்.
தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இருவரும் தனித்தனியாகப் பயணித்து வந்தாலும், தங்களது மகன்களின் நலனுக்காக பெற்றோராக தொடர்ந்து இணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், ஆன்மீகப் பயணமாக திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலுக்குத் தனது மகன்களை ஐஸ்வர்யா அழைத்துச் சென்றார். அங்கு அவர்கள் சிறப்புச் சாமி தரிசனம் செய்து வழிபட்டனர்.
கோவிலில் மகன்களுடன் அவர் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி, ரசிகர்களிடையே வைரலாகி வருகின்றன.
தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான '3' திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த், தொடர்ந்து 'வை ராஜா வை' மற்றும் விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் வெளியான 'லால் சலாம்' ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதில் 'லால் சலாம்' படத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடித்திருந்தார்.