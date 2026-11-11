நீண்ட நாள் காதலரை கரம் பிடித்தார் நடிகை பிரியா பவானி சங்கர்...

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகையான பிரியா பவானி சங்கர், தனது நீண்ட நாள் காதலரான ராஜவேலுவை இன்று திருமணம் செய்து கொண்டார். மிக எளிமையாக நடைபெற்ற இவர்களது திருமண வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
சினிமாவில் அறிமுகமாவதற்கு முன்பிருந்தே பிரியா பவானி சங்கரும், ராஜவேலுவும் காதலித்து வந்தனர். இந்த ஆண்டு இவர்களது திருமணம் நடைபெற உள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியான நிலையில், நேற்று தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் மருதாணி வைத்த புகைப்படத்தை பிரியா பவானி சங்கர் பகிர்ந்திருந்தார்.
இந்நிலையில், இன்று நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் முன்னிலையில் பிரியா பவானி சங்கரின் கழுத்தில் ராஜவேலு தாலி கட்டும் வீடியோ வெளியாகி ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
செய்தி வாசிப்பாளராகத் தனது பயணத்தைத் தொடங்கிய பிரியா பவானி சங்கர், விஜய் தொலைக்காட்சியின் 'கல்யாணம் முதல் காதல் வரை' தொடரின் மூலம் சின்னத்திரையில் பிரபலமானார். அதனைத் தொடர்ந்து ரத்னகுமார் இயக்கிய 'மேயாத மான்' திரைப்படம் மூலம் வெள்ளித்திரையில் கதாநாயகியாக அறிமுகமானார்.
தொடர்ந்து 'கடைக்குட்டி சிங்கம்', 'மான்ஸ்டர்', 'மாஃபியா', 'திருச்சிற்றம்பலம்', 'பத்து தல', 'இந்தியன் 2', 'ரத்னம்' மற்றும் இந்த ஆண்டு ரவி தேஜா நடிப்பில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற 'இருமுடி' உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் நடித்து முன்னணி நடிகையாக உயர்ந்துள்ளார்.
இசையமைப்பாளர் அனிருத்தின் திருமணம் கிரீஸ் நாட்டில் இன்று நடைபெற உள்ள அதே நாளில், பிரியா பவானி சங்கரின் திருமணமும் நடைபெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. புதுமணத் தம்பதிகளுக்குத் திரையுலகப் பிரபலங்களும், ரசிகர்களும் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.