சினிமா செய்திகள்

கடுமையான காய்ச்சலால் பாதிப்பு- ஆஸ்திரேலியா பயணத்தை ரத்து செய்த மமிதா பைஜு

சூழ்நிலை காரணமாக என்னால் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வர முடியவில்லை. அனைவரிடமும் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
மமிதா பைஜு
மமிதா பைஜு
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Summary

காய்ச்சல் காரணமாக ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்ற ஓணம் நிகழ்ச்சியில் மமிதா பைஜுவால் பங்கேற்க முடியவில்லை.

நடிகை மமிதா பைஜு ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற இருக்கும் ஓணம் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்க இருந்தார். இந்நிலையில் அவருக்கு திடீரென கடும் காய்ச்சல், உடல் வலி ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் உடனடியாக ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். இதை தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்ற ஓணம் நிகழ்ச்சியில் மமிதா பைஜுவால் பங்கேற்க முடியவில்லை.

இது குறித்து விழா குழுவினருக்கு அவர் அனுப்பி உள்ள பதிவில், நான் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறேன். துரதிர்ஷ்டவசமாக என்னால் அங்கு வரமுடியவில்லை. உடல்வலி மற்றும் உடல்நலக்குறைவால் பயணம் செய்ய வேண்டாம் என டாக்டர்கள் அறிவுறுத்தி உள்ளனர். சூழ்நிலை காரணமாக என்னால் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வர முடியவில்லை. அனைவரிடமும் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.

மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த மமிதா பைஜு நேற்று டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீடு திரும்பினார்.

மமிதா பைஜு
mamitha baiju
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