மருத்துவரை தாக்கியதாக நடிகை அதுல்யா சந்திரா உட்பட மூவர் கைது

மருத்துவர் ஒருவரை பொய்யான காரணங்களைக் கூறி தனது வீட்டிற்கு வரவழைத்து, அவரை தாக்கியதாக நடிகை அதுல்யா சந்திரா மற்றும் அவருடன் இருந்த இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
மருத்துவர் அளித்த புகாரின்படி, நவம்பர் 2 அன்று, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் ஒருவரின் அத்தை உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறி, கொச்சியின் வைட்டிலாவில் உள்ள 'எசென் ஸ்பிரிங்டேல்' அடுக்குமாடி குடியிருப்பிற்கு அவர் வரவழைக்கப்பட்டார்.
அங்கு சென்றபோது, நடிகை உட்பட சுமார் 12 பேர் இருந்தனர். அவர்கள் தன்னை தாக்கியதுடன், தன்னிடம் இருந்த இரண்டு செல்போன்கள், ஸ்மார்ட்வாட்ச் மற்றும் இயர்பாட்ஸ் ஆகியவற்றை பறித்து சென்றதாக மருத்துவர் தெரிவித்துள்ளார். இவற்றின் மொத்த மதிப்பு சுமார் 3.25 லட்சம் ரூபாய் ஆகும்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் ஒருவரின் அத்தைக்கு, மருத்துவர் போதைப்பொருள் கொடுத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டியதாகவும், தன்னை தொடர்ந்து கொடூரமாக தாக்கியதாகவும் 41 வயதான அந்த மருத்துவர் தனது புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், தன்னை தாக்கும்போது நடிகை அதுல்யா சந்திரா அவதூறாக பேசியதுடன், கொன்றுவிடுவதாகவும் மிரட்டியதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
மருத்துவர் அளித்த புகாரின் பேரில், பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் கீழ், சட்டவிரோதமாக அடைத்து வைத்தல் (பிரிவு 127), காயப்படுத்துதல் (பிரிவு 115), ஆபாசமான செயல்கள் (பிரிவு 296), குற்றவியல் மிரட்டல் (பிரிவு 351) மற்றும் கொள்ளை (பிரிவு 310) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
நடிகை அதுல்யா சந்திரா பல தென்னிந்திய மொழிகளில் பல்வேறு திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். அவர் நடித்த படங்களில் 'உயிர்' (2026), 'டைஸ் இரே', 'மது வடலாரா' (2019) மற்றும் அதன் தொடர்ச்சியான 'மது வடலாரா 2' (2024) ஆகியவை அடங்கும்.