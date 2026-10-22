'சினிமாவுக்கு வராமல் இருந்திருந்தால் இந்நேரம் எனக்குத் திருமணம் ஆகியிருக்கும்!' – நடிகை அனீஷ்மா ஓப்பன் டாக்

தமிழ் மற்றும் மலையாளத் திரையுலகில் வளர்ந்து வரும் இளம் நடிகையான அனீஷ்மா அனில் குமார், சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் குடும்பச் சூழல் குறித்துப் பகிர்ந்துள்ள கருத்துக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
‘சிறை’, ‘யூத்’ மற்றும் ‘மொத ராத்திரி’ போன்ற திரைப்படங்களின் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றவர் அனீஷ்மா என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தனது திருமண வாழ்க்கை குறித்துப் பேசிய அனீஷ்மா அனில் குமார், ஒருவேளை தான் திரைத்துறைக்கு வராமல் இருந்திருந்தால், இந்நேரம் தனக்குத் திருமணம் முடிந்து ஒரு குடும்பத் தலைவியாக மாறியிருப்பேன் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் பேசுகையில், 'நான் சினிமாவுக்கு வராமல் இருந்திருந்தால் இந்நேரம் எனக்குத் திருமணம் ஆகியிருக்கும். ஏனென்றால், நான் வளர்ந்த சூழலும் கலாச்சாரமும் அப்படிப்பட்டது.
எனக்குத் தெரிந்த பலருக்கும் பெற்றோர் பார்த்து வைத்த Arranged Marriage தான் நடந்தது. எங்கள் குடும்பத்தைப் பொறுத்தவரை, கல்லூரியில் படிக்கும்போதோ அல்லது அதற்குப் பிறகோ காதல் திருமணம் செய்துகொள்வது ஒரு தவறான விஷயமாகவே பார்க்கப்பட்டது என்று கூறினார்.
சினிமா வாய்ப்பு கிடைக்காமல் இருந்திருந்தால் தனது வாழ்க்கை எப்படி இருந்திருக்கும் என்பது குறித்தும் அவர் விவரித்துள்ளார். "அப்பா, அம்மா ஒரு வாழ்க்கைத் துணையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொடுத்தால், அவர்கள் சொல்லும் நபரைத் திருமணம் செய்துகொள்வதுதான் நல்லது என்று என் குடும்பத்தினர் நினைத்தார்கள்.
சினிமா மட்டும் என் வாழ்க்கையில் இல்லாமல் இருந்திருந்தால், நான் என்ன செய்திருப்பேன் என்று தெரியவில்லை. ஒருவேளை அரசு வேலைக்காகப் படித்திருக்கலாம். ஆனால், அதில் எனக்குப் பெரிய ஆர்வம் இல்லாததால் வெற்றி பெற்றிருப்பேனா என்பதும் சந்தேகம்தான்," என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
ஒரு பெண்ணுக்குத் தனது கருத்துக்களைச் சொல்லவும், சொந்தமாக முடிவெடுக்கவும் பொருளாதார சுதந்திரம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை அனீஷ்மா சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
ஆரம்பத்தில் அவரது குடும்பத்தினர் திருமணத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாலும், தற்போது அவரது திரையுலக வெற்றியைப் பார்த்து தங்களது எண்ணத்தை மாற்றிக் கொண்டுள்ளனர்.
ஒருவரைத் திருமணம் செய்துகொண்டு, குழந்தைகளைக் கவனித்துக்கொண்டு நல்ல வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதுதான் என் குடும்பத்தினரின் ஆரம்பக்கால விருப்பமாக இருந்தது.
ஆனால், இப்போது நான் விரும்பிய வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கும், சினிமாவில் சாதிப்பதற்கும் என் குடும்பத்தினர் முழு ஆதரவு அளிக்கிறார்கள். 'நீ விரும்பியபடி மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறாயா?' என்று கேட்கும் அளவுக்கு அவர்களிடம் இப்போது பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது," என்று மகிழ்ச்சியுடன் கூறியுள்ளார் அனீஷ்மா.
நடிப்புத் துறைக்கு வந்த அனீஷ்மா, தற்போது தமிழ் மற்றும் மலையாளத் திரையுலகில் கவனிக்கத்தக்க நடிகையாகத் வலம் வருகிறார். இவரது இந்த நேர்காணல், தற்போதைய தலைமுறைப் பெண்களுக்குத் தங்களது கனவுகளைத் துரத்துவதற்கான உத்வேகமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.