சூரி 07.. லாக் அண்ட் லோடிங் - கிளாப் அடித்து தொடங்கி வைத்த சிவகார்த்திகேயன் - இயக்குநர் இவரா?

சூரி மற்றும் ரஜிஷா விஜயன் நடிக்கும் 'சூரி 07' படத்தை இயக்குநர் ரவிக்குமார் இயக்க, நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் கிளாப் அடித்து தொடங்கி வைத்தார். மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிக்கும் இப்படம், சூரியின் ஏழாவது படம் ஆகும். படத்தின் மற்ற நடிகர்கள் மற்றும் குழுவினர் விரைவில் அறிவிக்கப்படுவார்கள்.
'இன்று நேற்று நாளை' புகழ் ரவிக்குமார் இயக்கத்தில் சூரி மற்றும் ரஜிஷா விஜயன் நடிக்கும் புதிய படம் நேற்று பூஜையுடன் தொடங்கியது. இப்படத்தை கிளாப் அடித்து நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தொடங்கி வைத்தார். தற்காலிகமாக 'சூரி 07' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தை மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிக்கிறது. இந்த நிறுவனம் 'குட் பேட் அக்லி', 'டூட்' மற்றும் சமீபத்திய வெற்றிப் படமான 'மொதா ராத்ரி' போன்ற படங்களைத் தயாரித்துள்ளது.
விழாவில் பேசிய ரவிக்குமார், சூரியின் வளர்ச்சி அபாரமாக இருப்பதாகவும், அது தன் தோள்களில் ஒரு "பெரிய பொறுப்பை" சுமத்துவதாகவும் கூறினார். இன்று நேற்று நாளை (2015) மற்றும் அயலான் (2024) படங்களுக்குப் பிறகு ரவிக்குமார் இயக்கும் மூன்றாவது படம் இதுவாகும்.
விடுதலை 1, விடுதலை 2, கருடன், கொட்டுக்காளி, மாமன், மண்டாடி ஆகிய படங்களுக்குப் பிறகு சூரி நடிக்கும் ஏழாவது படம், பெயரிடப்படாத படம் . இவர் சமீபத்தில் ராம் இயக்கிய ஏழு கடல் ஏழு மலை படத்தில் நிவின் பாலிக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார் . இதற்கிடையில், ரஜிஷா, மஸ்திஸ்கா மரணம் மற்றும் சர்தார் 2 படத்தில் ஒரு கேமியோ தோற்றத்தில் காணப்பட்டார் .
தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் வெளியாகும் ‘சூரி 07’ படத்தின் மற்ற நடிகர்கள் மற்றும் படக்குழுவினர் இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை.