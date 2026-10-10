400 பேருடன் மும்பையில் கைது செய்யப்பட்ட பாலிவுட் நடிகர் இம்ரான் கான்

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும் என சி.ஜே.பி. கோரி வருகிறது. வாக்காளர் பட்டியல்களில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக அந்த அமைப்பு குற்றம் சாட்டுகிறது.
இந்நிலையில் சிஜேபி போராட்டம் நடைபெறவிருந்த மும்பையின் ஆகஸ்ட் கிராந்தி மைதானத்தில் அவர் தடுத்து வைக்கப்பட்டார். அவருடன் 400 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
தனது கைது நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து, இம்ரான் ஒரு காவல்துறை வாகனத்திற்குள் இருந்து எடுத்த செல்ஃபியை இன்ஸ்டாகிராம் சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்தார்.
"நான் ஒரு பயணத்திற்குச் செல்வது போல் தெரிகிறது" என்று அதற்கு அவர் தலைப்பிட்டிருந்தார்.
கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்பு இம்ரான் கான் கூறியதாவது, "எனக்கு எந்தக் கோரிக்கைகளும் இல்லை. இந்த நகரத்தில் வாழும் ஒரு குடிமகனாகவே நான் இங்கு வந்துள்ளேன்.
மக்களின் நடமாடும் சுதந்திரம் ஏன் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, அவர்களின் குரல்கள் ஏன் ஒடுக்கப்படுகின்றன என்பதைப் பார்ப்பதற்காகவே நான் இங்கு வந்துள்ளேன்.
எந்தக் கோரிக்கைகளையும் முன்வைக்கும் நிலையில் நான் இல்லை, எந்த அமைப்பிலும் நான் அங்கம் வகிக்கவில்லை. எனக்கு எந்த அந்தஸ்தும் இல்லை. நான் ஒரு பிரதிநிதியாக மட்டுமே இங்கு இருக்கிறேன்." என தெரிவித்தார்.
மும்பை காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, சி.ஜே.பிக்கு ஆதரவான ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அனுமதி கோரப்படவில்லை.
பம்பாய் உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, மும்பையில் ஆசாத் மைதானத்தில் மட்டுமே ஆர்ப்பாட்டங்கள் அனுமதிக்கப்படும் என்றும் காவல்துறை கூறியுள்ளது.
இதற்கிடையில், சி.ஜே.பி ஆர்வலர்கள், ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அனுமதி கோரி மும்பை காவல்துறைக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பியதாகவும், ஆனால் எந்தப் பதிலும் கிடைக்கவில்லை என்றும் கூறுகின்றனர்.
இதற்கிடையில், டெல்லியில் நேற்று சி.ஜே.பி.யின் ஜந்தர் மந்தர் போராட்டத்தில் 3000 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இவர்களில் டெல்லியின் முன்னாள் முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், திரிணாமூல் காங்கிரஸின் மம்தா பானர்ஜி மற்றும் அகில இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் நேஹா போரா ஆகியோரும் அடங்குவர்.
இம்ரான் கான் ஜூலை மாதம் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிரான நடந்த மாணவர் போராட்டப் பேரணியிலும் பங்கேற்றார்.
கலையை அரசியலிலிருந்து தனிப்பட்டதாகக் கருதும் கலைஞர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் என்று இம்ரான் கானிடம் கேட்டபோது, உண்மையான கலை என்பது கலைஞரின் கண்ணோட்டத்தையும் சிந்தனையையும் உள்ளடக்கியது என்றார்.
ஒரு கலைஞர் தனது கருத்துக்களுக்காக நிற்கவும், தனது உணர்ச்சிகளைத் தனது கலையில் வெளிப்படுத்தவும் முடியாவிட்டால், அவரது கலைக்கு எந்த மதிப்பும் இல்லை என தெரிவித்தார்.