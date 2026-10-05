VIDEO- இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுக்கு அமெரிக்கத் தமிழர்களின் சர்ப்ரைஸ்: 'வேக்அப் ஜங்கிள்' குழுவினரின் பிரத்யேகப் பேட்டி!

தங்களின் இசை நாயகனும் ஊக்கசக்தியுமான ஏ.ஆர்.ரஹ்மானை தங்களின் 'ஹீரோ'வாகக் கருதி, அவருக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாகவே இந்த முயற்சியைக் கையிலெடுத்ததாகக் குழுவினர் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறுகின்றனர்.
இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் புகழ்பெற்ற 'ஹார்மனி வித் ஏ.ஆர். ரஹ்மான்' ஆல்பத்தில் இடம்பெற்ற 'வேக்அப் ஜங்கிள்' பாடலை, அமெரிக்காவில் வாழும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த கலைஞர்கள் இணைத்து பிரம்மாண்டமான முறையில் மறுஉருவாக்கம் செய்துள்ளனர். இத்திட்டம் குறித்தும், இதன் பின்னணியில் உள்ள உழைப்பு மற்றும் அனுபவங்கள் குறித்தும் அக்குழுவினர் மாலைமலர் ஊடகத்திற்கு அளித்த சிறப்புப் பேட்டியில் விரிவாகப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர்.
இந்த மறுஉருவாக்கத் திட்டம் வெறும் சாதாரண நடனக் காட்சியாக மட்டுமில்லாமல், ஆழமான கதைக்களத்தையும் தத்துவக் கருத்துக்களையும் மையமாகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண் மற்றும் பெண் ஆற்றல்களுக்கு இடையிலான முரண்பாடு, 'போர் மற்றும் அமைதி' போன்ற சிக்கலான கருத்துக்களை இசை மற்றும் நடன அசைவுகளின் வழியே உணர்வுப்பூர்வமாக விவரிக்க முயற்சித்துள்ளனர்.
பாடலின் இசையமைப்பில் உள்ள கட்டமைப்பு ஆழமான கதை சொல்லும் தன்மையைக் கொண்டிருப்பதால், இக்கருப்பொருளை வெளிப்படுத்த இந்தப் பாடல் மிகவும் பொருத்தமாக அமைந்ததாகக் கலைஞர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இப்படத்தின் நடன அமைப்பில் இந்திய பாரம்பரியக் கலைகளும் மேலைநாட்டு நவீன வடிவங்களும் மிக நேர்த்தியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பரதநாட்டியம் போன்ற பாரம்பரியக் கலைகளுடன் சமகால நடனம், ஹிப்-ஹாப் மற்றும் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் எனப்படும் தற்காப்புக் கலை வடிவங்களும் இதில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பரதநாட்டியம் மற்றும் சமகால நடனத்தில் தேர்ச்சி பெற்ற பிரசன்னா மற்றும் முதன்மை பெண் நடனக் கலைஞர் இஷிதா மில்லி ஆகியோர் இணைந்து இந்த நடன அசைவுகளை அற்புதமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
காட்சிப் பதிவில் வழக்கமான நடன வீடியோக்களின் பாணியைப் பின்பற்றாமல், ஒரு திரைப்படத்தின் அதிரடி சண்டைக் காட்சி போன்ற உணர்வைத் தரும் வகையில் படமாக்கியிருப்பது இதன் முக்கிய தொழில்நுட்பச் சிறப்பம்சமாகும். ஒளிப்பதிவாளர் விவியன் இதற்காக நடனக் கலைஞர்களின் தத்ரூபமான முகபாவனைகளையும் உணர்ச்சிப் பிரதிபலிப்புகளையும் நுட்பமாகப் படம்பிடித்துள்ளார். இயக்குநர் சதீஷின் வழிகாட்டுதலில் உருவான இக்காட்சி மொழி பார்வையாளர்களின் மனதைக் கவரும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
இக்கலைப்படைப்பு உருவாகும் பாதையில் எண்ணற்ற சவால்களையும் சிரமங்களையும் குழுவினர் எதிர்கொண்டுள்ளனர். நியூயார்க்கின் கடுமையான குளிர் மற்றும் மழைப் பொழிவுக்கு இடையிலும் படப்பிடிப்பை நடத்தியுள்ளனர். பொருத்தமான இடங்களைத் தேர்வு செய்வதிலும், கடைசி நிமிட மாற்றங்களைச் சமாளிப்பதிலும் படக்குழுவினர் தீவிரமாக உழைத்து இத்திட்டத்தைச் சாத்தியமாக்கியுள்ளனர்.
இயக்குநர் சதீஷ் இத்திட்டத்தை முன்னின்று வழிநடத்த, ஒளிப்பதிவாளர் விவியன் காட்சி மொழியை வடிவமைத்துள்ளார். முதன்மை நடனக் கலைஞர்களான பிரசன்னா மற்றும் இஷிதா மில்லி ஆகியோருடன் சாண்டோ, கிரேஸ் மற்றும் பேராசிரியர் ரங்கா உள்ளிட்ட பல நண்பர்கள் இத்திட்டம் உருவாகப் பெரிதும் உதவியுள்ளனர்.
தங்களின் இசை நாயகனும் ஊக்கசக்தியுமான ஏ.ஆர்.ரஹ்மானை தங்களின் 'ஹீரோ'வாகக் கருதி, அவருக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாகவே இந்த முயற்சியைக் கையிலெடுத்ததாகக் குழுவினர் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறுகின்றனர். புலம்பெயர்ந்து அமெரிக்காவில் வாழ்ந்தாலும், தமிழ் இசையின் மீதும் கலையின் மீதும் உள்ள தணியாத பற்றினால் உருவான இந்த 'வேக்அப் ஜங்கிள்' மறுஉருவாக்கம் உலகெங்கிலும் உள்ள இசைப் பிரியர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.