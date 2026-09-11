Bigg Boss Tamil-ல் அதிரடி! முதல் முறையாக யார் வெளியேற வேண்டும் என போட்டியாளர்களே முடிவு செய்ய அதிகாரம்

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 10 வீட்டில் இதுவரை இல்லாத வகையில் முதல் முறையாக எவிக்ஷன் முடிவு போட்டியாளர்களின் கைகளுக்கு செல்கிறது. இந்த வாரம் யார் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்பதை சக போட்டியாளர்களே தீர்மானிக்க உள்ளனர்.
இந்த வார எவிக்ஷனுக்காக கேப்டன் வினோத் பாபுவால் தன்யா பல்லத், முனியம்மாள் மற்றும் சவின்யா ஆகிய மூவரும் நாமினேட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆனால் வழக்கமான எவிக்ஷனைப் போல இல்லாமல், இந்த முறை இவர்களில் ஒருவரை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றும் முடிவு சக போட்டியாளர்களிடம் வழங்கப்படுகிறது.
இதனால் வீட்டிற்குள் நட்பும், பகையும், தனிப்பட்ட உறவுகளும் சோதனைக்கு உள்ளாகும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. போட்டியாளர்கள் விளையாட்டை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு முடிவு எடுப்பார்களா? அல்லது தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகள் இந்த முடிவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா?
இதற்கிடையில், முனியம்மாள் தனது நாமினேஷனுக்கு அதிரடியாக பதிலளித்து, தன்னைப் பார்த்து பயந்துதான் நாமினேட் செய்கிறார்கள் என்றால், பெருமையுடன் வீட்டை விட்டு வெளியேறத் தயாராக இருப்பதாகவும், பயப்படவில்லை என்றால் அனைவரும் தன்னுடன் போட்டியிடுமாறும் சவால் விடுத்துள்ளார்.
எவிக்ஷன் அதிகாரமே போட்டியாளர்களின் கைகளில் இருக்கும் நிலையில், தன்யா, முனியம்மாள், சவின்யா – இவர்களில் யார் வீட்டை விட்டு வெளியேறப் போகிறார்?
பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 10-ஐ இரவு 9:30 மணிக்கு விஜய் டிவியில் காணலாம். JioHotstar-ல் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஸ்ட்ரீம் செய்யலாம். மேலும், பிக் பாஸ் வீட்டின் 24x7 நேரலை ஒளிபரப்பையும் JioHotstar-ல் காணலாம்.