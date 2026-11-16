திரைத்துறையில் 15 ஆண்டுகால நிறைவு குறித்து அனிருத் நெகிழ்ச்சி பதிவு

திரையிசைப் பயணத்தில் 15 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளதை முன்னிட்டு, ரசிகர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றிய குழுவினருக்கு நன்றி தெரிவித்து இசையமைப்பாளர் அனிருத் ஒரு நெகிழ்ச்சியான பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்
15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே நாளில் தங்களது முதல் பாடல் வெளியாகி, அன்று முதல் இடைவிடாத இசைப் பயணம் தொடர்வதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்
அன்று தொடங்கிய இந்த பயணம், இடைவிடாது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.15 ஆண்டுகால இசை, நினைவுகள், உற்சாகம் நிறைந்த பயணமாக இருந்தது.
தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, ஆங்கிலம் என பல மொழிகளைக் கடந்து, ஒரு இதயத்திலிருந்து கோடிக்கணக்கான இதயங்களைச் சென்றடைந்திருக்கிறோம். சுதந்திரமான இசை சர்வதேச அளவில் எங்களுக்குப் பிடித்த கலைஞர்களுடனான கனவு ஒத்துழைப்புகள், மொழிகளைக் கடந்து பலருக்காகப் பாடிய வாய்ப்புகள், மற்றும் நாட்டின் மிகப்பெரிய வெற்றித் திரைப்படங்களில் பங்களிக்கும் பாக்கியம் என அனைத்தும் கிடைத்தன.
இந்த பயணத்தில், நாட்டின் மிகச்சிறந்த இயக்குநர்கள், நட்சத்திரங்கள் மற்றும் தயாரிப்பாளர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றும் வாய்ப்பு கிடைத்தது; திரையுலகின் மிகச்சிறந்த கலைஞர்களுடன் இணைந்து இசையையும் நினைவுகளையும் உருவாக்கினோம்.
ஸ்ட்ரீமிங் சாதனைகள், கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களைச் சென்றடைந்தது, உலகம் முழுவதும் அரங்கம் நிறைந்த இசை நிகழ்ச்சிகள், இசைப் பட்டியலில் முதலிடம், ஆயிரக்கணக்கான குரல்கள் எங்கள் பாடல்களை எங்களுக்காகப் பாடுவது எனநீங்கள் கொடுத்த அன்பு அளப்பரியது.
இசை எல்லைகளைக் கடந்து செல்வதைக் காணும்போது கிடைக்கும் அந்த ஆற்றலும் உற்சாகமும், நாங்கள் கனவில் கூட நினைத்துப் பார்த்திராத தருணங்கள் என நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.
ஒரு ஒரு பாடலும் அதன் கூட்டு முயற்சி, சாதனை, ஒவ்வொரு மேடை மற்றும் ஒவ்வொரு மைல்கல்லும் எங்களுக்குக் கிடைத்த ஆசீர்வாதம். இதில் கூடுதல் சிறப்பு என்னவென்றால், 'LIK', 'ஜனநாயகன்', 'DC', 'பாரடைஸ்' மற்றும் 'ஜெயிலர் 2' ஆகிய படைப்புகளுடன் அமைந்த இந்த அற்புதமான 2026-ஆம் ஆண்டு! 15 ஆண்டுகளைக் கொண்டாடுவதற்கு இதைவிடச் சிறந்தது ஏதும் இருக்க போவதில்லை.
இந்த பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, எங்களது புதிய முயற்சியான 'அல்புகெர்க்கி ரெக்கார்ட்ஸ்' என்ற ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்குகிறோம். இவ்வளவு பெரிய அங்கீகாரத்தை வழங்கிய இந்தத் திரையுலகிற்குத் திருப்பித் தரும் விதமாகவும், அடுத்த தலைமுறை இசைக்கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் நோக்கத்துடனும் இது தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
வெற்றிகள் மற்றும் சவால்கள் என எதுவாக இருந்தாலும், ஒரு நாள் கூட ஓய்வெடுக்காமல் தொடர்ந்து பயணித்து வருகிறோம்; இனியும் ஓய்வெடுக்கும் எண்ணம் இல்லை. இசையின் மீது கொண்ட அதே தீராத காதல்தான் எங்களை இன்றும் இயங்க வைக்கிறது
எங்களிடம் இருப்பது ஆழ்ந்த நன்றியுணர்வு மட்டுமே. எங்கள் பாடல்களை மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு, எங்களுடன் இணைந்து பாடி, கொண்டாடி, ஆதரவளித்து, எங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த பயணம் எங்களுடையது மட்டுமல்ல, உங்களுடையதும் தான்.
15 ஆண்டுகள் நிறைவு. எண்ணற்ற நினைவுகள். இன்னும் அடைய வேண்டிய பல மில்லியன் கனவுகள்மீண்டும் ஸ்டுடியோவிற்குத் திரும்புகிறேன்; இன்னும் மிகச்சிறந்த பாடல்கள் உங்களுக்காக வரவிருக்கின்றன.இது வெறும் தொடக்கம் மட்டுமே.
என்று பதிவிட்டுள்ளார்