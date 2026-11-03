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450சிசியில் அர்பன் ரோட்ஸ்டர் கான்செப்ட் மாடலை அறிமுகம் செய்த நார்டன்

இந்த என்ஜினுடன், ரைடு-பை-வயர், டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல் மற்றும் பல ரைடிங் மோட்கள் வழங்கப்படுகிறது.
Norton 450cc Urban Roadster Concept
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நார்டன் மோட்டார்சைக்கிள்ஸ் நிறுவனம், தனது ரீ-பிரான்டிங் பயணத்தின் ஐந்தாவது மாடலாக, புதிய அர்பன் ரோட்ஸ்டர் 450 கான்செப்ட்-ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இன்னும் பெயரிடப்படாத இந்த கான்செப்ட், 2027-ஆம் ஆண்டில் விற்பனைக்கு வருகிறது.

நார்டன் அர்பன் ரோட்ஸ்டர் 450 மாடலில் 454சிசி லிக்விட்-கூல்டு சிங்கிள்-சிலிண்டர் என்ஜினைப் பயன்படுத்தும். என்ஜினின் கட்டமைப்பு குறித்த குறிப்பிட்ட விவரங்களை நார்டன் வெளியிடவில்லை என்றாலும், அர்பன் ரோட்ஸ்டர் 450, 45Nm டார்க்கை உருவாக்கும் என்று நார்டன் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த என்ஜினுடன், ரைடு-பை-வயர், டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல் மற்றும் பல ரைடிங் மோட்கள் உள்ளிட்ட வழக்கமான ரைடர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அம்சங்களும் இடம்பெறக்கூடும்.

அம்சங்கள்:

வெளிப்புறத் தோற்றத்தில், அர்பன் ரோட்ஸ்டர் 450 ஒரு அலுமினிய ஃபிரேமை பயன்படுத்தும். மேலும், இந்த அர்பன் ரோட்ஸ்டர், மையத்தில் பொருத்தப்பட்ட பின்புற மோனோஷாக்குடன் இணைந்து செயல்படும் ஒரு தலைகீழ் முன்புற ஃபோர்க்கில் இயங்குகிறது. மேம்பட்ட இணைப்பு அம்சங்களுடன் கூடிய 8-இன்ச் TFT டிஸ்ப்ளே இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அர்பன் ரோட்ஸ்டர் 450, 2027-ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் விற்பனைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் விலை சுமார் ரூ. 3.50 முதல் 4 லட்சம் வரை (எக்ஸ்-ஷோரூம்) இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இது ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டர் மோட்டார்சைக்கிள் என்பதால், அர்பன் ரோட்ஸ்டர் 450, கேடிஎம் 390 ட்யூக் ஆர் மற்றும் ராயல் என்ஃபீல்ட் கெரில்லா 450 போன்ற மாடல்களுக்கு போட்டியாக இருக்கும்.

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