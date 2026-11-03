450சிசியில் அர்பன் ரோட்ஸ்டர் கான்செப்ட் மாடலை அறிமுகம் செய்த நார்டன்

நார்டன் மோட்டார்சைக்கிள்ஸ் நிறுவனம், தனது ரீ-பிரான்டிங் பயணத்தின் ஐந்தாவது மாடலாக, புதிய அர்பன் ரோட்ஸ்டர் 450 கான்செப்ட்-ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இன்னும் பெயரிடப்படாத இந்த கான்செப்ட், 2027-ஆம் ஆண்டில் விற்பனைக்கு வருகிறது.
நார்டன் அர்பன் ரோட்ஸ்டர் 450 மாடலில் 454சிசி லிக்விட்-கூல்டு சிங்கிள்-சிலிண்டர் என்ஜினைப் பயன்படுத்தும். என்ஜினின் கட்டமைப்பு குறித்த குறிப்பிட்ட விவரங்களை நார்டன் வெளியிடவில்லை என்றாலும், அர்பன் ரோட்ஸ்டர் 450, 45Nm டார்க்கை உருவாக்கும் என்று நார்டன் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த என்ஜினுடன், ரைடு-பை-வயர், டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல் மற்றும் பல ரைடிங் மோட்கள் உள்ளிட்ட வழக்கமான ரைடர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அம்சங்களும் இடம்பெறக்கூடும்.
வெளிப்புறத் தோற்றத்தில், அர்பன் ரோட்ஸ்டர் 450 ஒரு அலுமினிய ஃபிரேமை பயன்படுத்தும். மேலும், இந்த அர்பன் ரோட்ஸ்டர், மையத்தில் பொருத்தப்பட்ட பின்புற மோனோஷாக்குடன் இணைந்து செயல்படும் ஒரு தலைகீழ் முன்புற ஃபோர்க்கில் இயங்குகிறது. மேம்பட்ட இணைப்பு அம்சங்களுடன் கூடிய 8-இன்ச் TFT டிஸ்ப்ளே இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அர்பன் ரோட்ஸ்டர் 450, 2027-ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் விற்பனைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் விலை சுமார் ரூ. 3.50 முதல் 4 லட்சம் வரை (எக்ஸ்-ஷோரூம்) இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டர் மோட்டார்சைக்கிள் என்பதால், அர்பன் ரோட்ஸ்டர் 450, கேடிஎம் 390 ட்யூக் ஆர் மற்றும் ராயல் என்ஃபீல்ட் கெரில்லா 450 போன்ற மாடல்களுக்கு போட்டியாக இருக்கும்.