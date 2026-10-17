3 ரைடிங் மோட்கள், 3 வேரியண்ட்களில் 2026 எக்ஸ்ட்ரீம் 160R 4V அறிமுகம் - விலை மற்றும் முழு விவரம்

ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனம் 2026 எக்ஸ்ட்ரீம் 160R 4V மோட்டார்சைக்கிளை இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்தது. புதிய 2026 எக்ஸ்ட்ரீம் 160R 4V மாடலின் விலை ரூ. 1.27 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என தொடங்குகிறது.
2023-இல் 4V மாடல் முதன்முதலில் அறிமுகமானதில் இருந்து, இந்த மோட்டார்சைக்கிள் அதன் மிக விரிவான மேம்படுத்தலை பெற்றுள்ளது. இதில் ஹீரோ நிறுவனம் ஸ்டைலிங், எலக்ட்ரானிக்ஸ், இன்ஸ்ட்ரூமென்டேஷன் மற்றும் ரைடர் இன்டர்ஃபேஸ் ஆகியவற்றை மாற்றியுள்ளது.
ஹீரோ, திருத்தப்பட்ட டேங்க் ஷிரவுட்கள், மேலும் வலிமையான தோற்றம் மற்றும் மறுவடிவமைக்கப்பட்ட பாடி பேனல்களுடன் கூடிய இந்த புதிய வடிவமைப்பு மொழியை 'சைபர்ஷார்ப்' என்று அழைக்கிறது. முழங்கால் பிடிப்பையும் ஓட்டுநர் சௌகரியத்தையும் மேம்படுத்தும் வகையில் எரிபொருள் டேங்கும் மறுவடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இதன் லைட்டிங் தொகுப்பில் இப்போது தானாக ஒளிரும் கிளாஸ் D LED ஹெட்லேம்ப், ப்ரொஜெக்டர் ஹை பீம், ஆம்பியன்ட் லைட் சென்சார் மற்றும் H-வடிவ DRL-கள் ஆகியவை அடங்கும். H-வடிவ LED டெயில் லேம்ப் மற்றும் முழு-LED இண்டிகேட்டர்கள் இந்த லைட்டிங் அமைப்பை முழுமையாக்குகின்றன.
2026 எக்ஸ்ட்ரீம் 160R 4V மாடலில் 163சிசி 4-வால்வுகள் கொண்ட ஆயில்-கூல்டு சிங்கிள்-சிலிண்டர் என்ஜின் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த யூனிட் 17bhp பவர் மற்றும் 14.6Nm டார்க் உற்பத்தி செய்கிறது. ஹீரோ நிறுவனம், இந்த யூனிட் பைக்கை மணிக்கு 0-60 கி.மீ. வேகத்தை 4.4 வினாடிகளில் எட்டு செய்யும் என்றும், அதன் பிரிவில் இதுவே அதிவேகமான மோட்டார்சைக்கிள் என்றும் கூறுகிறது.
ரைடு-பை-வயர் எலக்ட்ரானிக் த்ராட்டில் கண்ட்ரோல் பொருத்தப்பட்டுள்ளதால், ஹீரோ நிறுவனம் இப்போது ரெயின், ரோடு மற்றும் ஸ்போர்ட் என மூன்று ரைடிங் மோட்களை வழங்குகிறது.
புதிய எக்ஸ்ட்ரீம் 160R 4V மாடலில் க்ரூஸ் கண்ட்ரோலும் ஒரு நிலையான அம்சமாக உள்ளது . இந்த மோட்டார்சைக்கிள், டூயல்-சேனல் ஏ.பி.எஸ். உடன் 276மிமீ முன்பக்க பெட்டல் டிஸ்க் மற்றும் 220மிமீ பின்பக்க டிஸ்க் ஆகியவற்றை பயன்படுத்துகிறது. திடீரென கடுமையாக பிரேக் செய்யும்போது சுற்றியுள்ள வாகனங்களை எச்சரிக்கும் 'பேனிக் பிரேக் அலர்ட்' அம்சத்தையும் ஹீரோ சேர்த்துள்ளது.
இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கன்சோலில் பெரிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒரு புதிய TFT திரையானது, ரைடு மோட்கள், கியர் நிலை, கியர் மாற்றும் அறிவுரை, குரூயிஸ் கண்ட்ரோல் நிலை, எரிபொருள் தீரும் தூரம் மற்றும் ரியல்டைம் எரிபொருள் சிக்கனம் ஆகியவற்றை காட்டுகிறது.
ப்ளூடூத், அழைப்பு மற்றும் செய்தி எச்சரிக்கைகள், இசைக் கட்டுப்பாடுகள், தொலைபேசி பேட்டரி தகவல் மற்றும் டர்ன்-பை-டர்ன் நேவிகேஷன் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.
ஹீரோ நிறுவனம், ஒளிரும் மென்மையான தொடு சுவிட்ச் கியர், அபாய விளக்குகள், டைப்-சி ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் மற்றும் 5-ஸ்டெப் அட்ஜஸ்ட் செய்யக்கூடிய பிரேக் மற்றும் கிளட்ச் லீவர்களையும் பொருத்தியுள்ளது.
புதிய எக்ஸ்ட்ரீம் 160R 4V மாடலுக்கான முன்பதிவுகள் இன்று (அக். 17) தொடங்குகின்றன, மேலும் விநியோகங்கள் 1 நவம்பர் அன்று ஆரம்பிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
இதில் மூன்று வேரியண்ட்டுகள் உள்ளன; ஸ்டாண்டர்ட் மாடலின் விலை ரூ. 1.27 லட்சம், ப்ரோ மாடலின் விலை ரூ. 1.37 லட்சம் மற்றும் இந்த வரிசையின் டாப் எண்ட் கார்பன் மாடலின் விலை ரூ. 1.41 லட்சம் ஆகும்.
இந்த மோட்டார்சைக்கிள், வழக்கமான ஹீரோ மோட்டோகார்ப் விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் ஹீரோ பிரீமியா டீலர்ஷிப்கள் ஆகிய இரண்டின் மூலமாகவும் விற்பனை செய்யப்படும்.