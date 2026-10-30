மேம்பட்ட அம்சங்களுடன் அப்டேட் செய்யப்பட்ட கே.டி.எம். 200 டியூக் - விலை மற்றும் முழு விவரங்கள்

கே.டி.எம். நிறுவனம் இந்தியாவில் 200 டியூக் பைக்கை புதுப்பித்துள்ளது, மேலும் இந்த பைக்கில் சில குறிப்பிடத்தக்க அப்டேட்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்த பைக்கின் தற்போதைய விலை ரூ. 2.07 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) ஆகும்; இது முந்தைய மாடலை விட ரூ. 1,552 அதிகமாகும்.
இதன் அடிப்படை கட்டமைப்பில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்களுடன், புதிய ரைட்-பை-வயர் த்ராட்டில் மூலம் சில புதிய அம்சங்களும் இதில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
சிறப்பம்சங்களை பொறுத்தவரை, இந்த பைக்கில் இப்போது 'ஸ்ட்ரீட்' மற்றும் 'ரெயின்' என இரண்டு ரைடிங் மோட்கள் உள்ளன, இவை த்ராட்டில் ரெஸ்பான்சை மாற்றியமைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, மேம்பட்ட பாதுகாப்பிற்காக இந்த பிராண்ட் ஒரு டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தை சேர்த்துள்ளது. அதிக திறன் கொண்ட 390 டியூக் பைக்கில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு சுவாரஸ்யமான அம்சம், க்ரால் ஃபீச்சர் ஆகும்.
இது குறைந்த வேகத்தில் பைக் நின்றுவிடுவதை தடுக்கும் ஒரு குறைந்த வேக உதவி அமைப்பு ஆகும், இது நகர பயணங்களை மிகவும் எளிதாக்கும். விறுவிறுப்பான பயணத்திற்காக, கிளட்ச் இல்லாமல் கியரை மேலே மற்றும் கீழே மாற்றுவதற்காக, டியூக் பைக்கில் இப்போது இரு திசைகளிலும் இயங்கும் க்விக்ஷிஃப்டர் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
இதன் அடிப்படை கட்டமைப்புகள் திருத்தியமைக்கப்பட்டுள்ளன; தற்போது இந்த பைக்கில் 43mm இன்வெர்டட் ஃபோர்க் மற்றும் தடிமனான 150-செக்ஷன் பின்புற டயர் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்னர் இந்த பிராண்ட், சிறிய 37mm WP Apex ஃபோர்க் மற்றும் மெல்லிய 140-செக்ஷன் டயருடன் இந்த பைக்கை மேம்படுத்தியிருந்தது.
அம்சங்கள் மற்றும் அடிப்படை மாற்றங்களைத் தவிர, இந்த பைக் இப்போது கூடுதலாக இரண்டு வண்ணங்களில் வருகிறது: லிக்விட்-கார்பன் மற்றும் ஃபுல் பிளாக் நிறம். இவற்றை தவிர, பைக்கின் இயந்திர அமைப்பில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இது தொடர்ந்து அதே 199.5சிசி, ஒற்றை சிலிண்டர், லிக்விட்-கூல்டு மோட்டாரால் இயக்கப்படுகிறது, இது 24.67bhp மற்றும் 19.3Nm ஆற்றலை உற்பத்தி செய்கிறது.