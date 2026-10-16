125சிசி பிரிவில் முதல் முறை: வேற லெவல் பாதுகாப்பு அம்சத்துடன் அறிமுகமான டி.வி.எஸ். ரைடர்

டி.வி.எஸ். மோட்டார் நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் தனது ரைடர் பைக்கில் டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல் என்ற புதிய பாதுகாப்பு அம்சத்தை சேர்த்துள்ளது. இந்த அம்சம் ரைடர் மாடலின் TFT DD மற்றும் SXC DD வேரியன்ட்களில் கிடைக்கிறது.
டிராக்ஷன் கண்ட்ரோலுடன் கூடுதலாக, இந்த பைக்குகளில் எமர்ஜென்சி பிரேக் வார்னிங் சிஸ்டமும் உள்ளது. டி.வி.எஸ். ரைடர் SXC DD வேரியண்ட் விலை ரூ. 1 லட்சம், TFT DD வேரியண்ட் ரூ. 1.03 லட்சம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து விலைகளும் எக்ஸ்-ஷோரூம் அடிப்படையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
125சிசி பிரிவில் டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இடம்பெற்றுள்ள முதல் மோட்டார்சைக்கிள் என்ற பெருமையை டி.வி.எஸ். ரைடர் பெற்றுள்ளது. வழுக்கும் பரப்புகளில் அல்லது தளர்வான சரளை கற்கள் மீது பின் சக்கரம் பிடிப்பை இழக்கும்போது, ஓட்டுநர்கள் கட்டுப்பாட்டை தக்கவைத்து கொள்ள உதவும் வகையில் இந்த அமைப்பு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
எமர்ஜென்சி பிரேக் வார்னிங் என்பது மற்றொரு கூடுதல் அம்சமாகும். இது, ஓட்டுநர் திடீரென பிரேக் போடும்போது பின்னால் வரும் வாகனங்களை எச்சரித்து, மோதல் அபாயத்தை குறைக்க உதவுகிறது.
மேம்படுத்தப்பட்ட இந்த மோட்டார்சைக்கிளில் அகலமான பின்புற டயரும் பொருத்தப்பட்டுள்ளது, இது பிடிப்பையும் நிலைத்தன்மையையும் மேம்படுத்தும் என கூறப்படுகிறது. மேலும், இந்த பைக்கில் 27W USB டைப்-சி ஃபாஸ்ட் சார்ஜரும் இடம்பெற்றுள்ளது.
இயந்திர ரீதியாக எந்த மாற்றங்களும் இல்லை. இது 124.8சிசி, ஒற்றை சிலிண்டர் என்ஜின் மூலம் இயக்கப்படுகிறது, இது 11.2bhp பவர் மற்றும் 11.2Nm உச்சபட்ச டார்க்கை உருவாக்குகிறது.