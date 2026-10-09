ரூ. 80,000 தள்ளுபடியில் விற்பனைக்கு கிடைக்கும் சுசுகி மோட்டார்சைக்கிள்

சுசுகி GSX-8R இந்திய சந்தையில் ரூ. 80,000 தள்ளுபடியுடன் வழங்கப்படுகிறது.
இந்த தள்ளுபடியின் மூலம், இந்த இரட்டை சிலிண்டர் சூப்பர்ஸ்போர்ட் மோட்டார்சைக்கிளின் விலை ரூ. 9.08 லட்சமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்த சலுகை ஸ்டாக் இருக்கும்வரை மட்டுமே செல்லுபடியாகும்.
மிடில்வெயிட் பிரிவில், சுசுகி GSX-8R மோட்டார்சைக்கிள் டிரையம்ப் டேடோனா 660 மற்றும் தற்போது நிறுத்தப்பட்ட ஹோண்டா CBR 650R ஆகிய மோட்டார்சைக்கிள் மாடல்களுக்கு கடுமையான போட்டியை அளிக்கிறது.
வசதியான பயன்பாட்டு வடிவமைப்பு அல்லது 776சிசி என்ஜினின் சக்திவாய்ந்த நடுத்தர ஆற்றல் என, சுசுகி GSX-8R பயணத்தை சிரமமற்றதாக மாற்றுகிறது.
அம்சங்களை பொறுத்தவரை, இதில் முழுமையான எல்.இ.டி. விளக்குகள், நான்கு டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல் மோட்கள் மற்றும் மூன்று ரைடிங் மோட்கள் உள்ளன.
இதில் பல சிறப்பம்சங்கள் இருந்தாலும், டேடோனா 660-ன் விலை கிட்டத்தட்ட ரூ. 10 லட்சமாக இருக்கும் நிலையில், இதன் குறைக்கப்பட்ட விலை இதை ஒரு கவர்ச்சிகரமான தேர்வாக மாற்றும்.