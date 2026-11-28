ராயல் என்பீல்டு நிறுவனம் ஹிமாலயன் 750 பைக்கை இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியது. இதன் காஸ்ட்-வீல் வேரியன்ட்டின் விலை ரூ. 4,89,490 ஆகும் (எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைகள்).
டியூப்லெஸ் ஸ்போக் வீல்கள் கொண்ட மாடலை விரும்பும் வாடிக்கையாளர்கள் சுமார் ரூ. 25,000 கூடுதலாக செலுத்த வேண்டும், அதே சமயம் டாப்-ஸ்பெக் அண்டார்டிக் சில்வர் மாடலின் விலை ரூ. 6.29 லட்சமாக உள்ளது. இவ்வளவு உபகரணங்களுக்கு இது ஒரு மிக சிறந்த விலையாகும்.
அடிப்படை மாடலிலேயே ஒரு நீண்ட பயணத்திற்கு தேவையான குரூயிஸ் கண்ட்ரோல், டயர் பிரஷர் மானிட்டரிங், TFT நேவிகேஷன் மற்றும் 5 நிலைகளில் சரிசெய்யக்கூடிய விண்ட்ஷீல்ட் உள்ளிட்ட பல அம்சங்கள் உள்ளன.
இந்த பைக்கிற்கான முன்பதிவுகள் டிசம்பர் 01 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும். எனினும், நவம்பர் 27 முதல் நவம்பர் 29-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் மோட்டோவெர்ஸ் 2026 நிகழ்விற்கு செல்வோர், அங்கும் இந்த பைக்கை முன்பதிவு செய்யலாம்.
ஹிமாலயன் 750 மோட்டார்சைக்கிளில் 743சிசி பேரலல் டுவின் என்ஜின், 6-ஸ்பீடு கியர்பாக்ஸ் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த யூனிட் 7,000 ஆர்.பி.எம்.-இல் 54.2 HP பவர், 5,000 ஆர்.பி.எம்.-இல் 63 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் வெளிப்படுத்தும் திறன் கொண்டிருக்கிறது.
புதிய ஹிமாலயன் 750, மாடலில் 17.8-லிட்டர் டேங்க் 90% நிரம்பிய நிலையில் 224 கிலோ எடை கொண்டது. 815 மிமீ சேடில் உயரம் ஓரளவிற்குப் போதுமானதாக உள்ளது, இது பெரும்பாலான ஓட்டுநர்கள் காலை தரையில் ஊன்ற உதவும். குள்ளமானவர்களுக்காக இதை சற்றே சரிசெய்ய, துணை இருக்கைகள் நிச்சயமாக வரும். இரண்டு வீல் ஆப்ஷன்களிலும், முன்புறம் 19-இன்ச் மற்றும் பின்புறம் 17-இன்ச் வீல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
205 மிமீ கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் உள்ளது மற்றும் அட்ஜஸ்ட் செய்யக்கூடிய ஷோவா சஸ்பென்ஷன், முன்புறம் 190 மிமீ மற்றும் பின்புறம் 175 மிமீ டிராவலை வழங்குகிறது. ரிமோட் ரியர் ப்ரீலோட் அட்ஜஸ்டர், லக்கேஜ் சேர்க்கும்போதோ அல்லது பின்னால் ஒருவரை ஏற்றிச் செல்லும்போதோ பைக்கை அதற்கேற்ப அமைப்பதை எளிதாக்குகிறது.
பிரேக்கிங்கிற்கு முன்புறத்தில் இரட்டை 280மிமீ டிஸ்க்குகளும், பின்புறத்தில் ஒற்றை டிஸ்க்கும், கார்னரிங் ஏபிஎஸ் மற்றும் சாய்வுக்கு ஏற்ப செயல்படும் டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆகியவற்றுடன் தரநிலையாக பொருத்தப்பட்டுள்ளன. தேவைப்பட்டால், தளர்வான தரையில் ஓட்டுநர்கள் பின்புற ஏபிஎஸ்-ஐ ஆஃப் செய்து கொள்ளலாம். இதில் டிரெயில் மற்றும் கஸ்டம் உட்பட ஐந்து ரைடிங் மோட்கள் உள்ளன.