பைக்

ரூ. 1.99 லட்சத்தில் புதிய ஹோண்டா CB350RS அறிமுகம்

புதுப்பிக்கப்பட்ட ஹோண்டா பைக் மாடல்களின் விநியோகம் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது.
Honda CB350RS
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ஹோண்டா CB350RS புதுப்பிக்கப்பட்ட வடிவத்தில் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் ஆரம்ப விலை ரூ. 1,99,900 (எக்ஸ்-ஷோரூம்) ஆகும். இதில் மெக்கானிக்கல் ரீதியான மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லை. CB350 குடும்பத்தின் இந்த ஸ்போர்ட்டியான மாடலுக்கு பரந்த அளவிலான வண்ணத் தேர்வுகளை வழங்குவதில் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியா முழுவதும் உள்ள ஹோண்டா பிக்விங் டீலர்ஷிப்கள் மூலம் தொடர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதற்கான முன்பதிவுகள் ரூ. 5,000 கட்டணத்தில் தொடங்குகின்றன. புதுப்பிக்கப்பட்ட மாடல்களின் விநியோகம் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது.

தோற்றத்தில் மட்டும் மாற்றம்:

இந்த முறை CB350RS-இல் STD மற்றும் DLX என இரண்டு வேரியண்ட்டுகள் உள்ளன, மேலும் அவற்றுக்கிடையேயான விலை வித்தியாசம் மிகவும் குறைவு. CB350RS STD மாடலின் விலை ரூ. 1,99,900 ஆகும். இது பியர்ல் இக்னியஸ் பிளாக் மற்றும் பியர்ல் டீப் கிரவுண்ட் கிரே ஆகிய வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.

RS மாடலின் அடர்நிற, ஒப்பீட்டளவில் எளிமையான தோற்றத்தை விரும்புபவர்களுக்கு, அதிக விலை கொண்ட வேரியண்ட்டிற்கு மாற வேண்டிய அவசியமின்றி, இந்த பேஸ் மாடலே இரண்டு பாதுகாப்பான தேர்வுகளையும் வழங்குகிறது.

புதிய ஹோண்டா CB350RS DLX-இன் விலை ரூ. 2,02,500 ஆகும், இது STD மாடலை விட ரூ. 2,600 மட்டுமே அதிகம். இதை பியர்ல் இக்னியஸ் பிளாக் மற்றும் பியர்ல் டீப் கிரவுண்ட் கிரே ஆகிய வண்ணங்களிலும் ஆர்டர் செய்யலாம், மேலும் மேட் ஆக்சிஸ் கிரே மெட்டாலிக், ரிபெல் ரெட் மெட்டாலிக் மற்றும் பியர்ல்ட சைரென் புளூ என கூடுதலாக மூன்று விருப்பங்கள் உள்ளன

ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது:

ஹோண்டா தனது அறிமுக ஆவணங்களில், இரண்டு CB350RS மாடல்களுக்கும் இடையே இயந்திரவியல் அல்லது செயல்திறன் ரீதியான வேறுபாடு எதையும் அறிவிக்கவில்லை.

இந்த மேம்படுத்தல்கள் வண்ணங்களை மையமாக கொண்டுள்ளன, அதே சமயம் பேஸ் மோட்டார்சைக்கிள் எந்த மாற்றமும் இன்றி தொடர்கிறது.

2026 ஹோண்டா CB350 சீரிஸ் டீசரை வெளியிட்டபோதே, இந்த மேம்படுத்தல்கள் இயந்திரவியல் சார்ந்தவையாக இல்லாமல், தோற்றத்தில் மட்டுமே இருக்கும் என்று ஹோண்டா உறுதிப்படுத்தியிருந்தது.

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ஹோண்டா CB350RS
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